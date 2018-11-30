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Acidente

Avião cai e deixa pelo menos duas pessoas mortas e doze feridas em SP

Aeronave havia decolado do Campo de Marte às 15h55, com destino a Jundiaí, no interior paulista

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 20:06
Avião cai e deixa pelo menos duas pessoas mortas e doze feridas em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira (30) na Avenida Antônio Nascimento Moura, próximo ao aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos duas pessoas morreram e doze ficaram feridas.
Segundo uma testemunha, o avião estava subindo quando caiu ao lado de um posto de gasolina, atingindo pelo menos uma casa. A aeronave havia decolado às 15h55, com destino a Jundiaí, no interior paulista.
O economista Carlos Carneiro Filho, que trabalha em uma empresa localizada na Avenida Brás Leme, a duas quadras do acidente, viu o momento da queda. "Vi que o avião subiu do aeroporto, fez um rasante nas árvores e caiu em uma rua bem em frente da Totvs (onde trabalha), atrás de um posto de gasolina."
Segundo Carneiro Filho, logo após a queda, houve uma explosão. "Explodiu, deu bastante estrondo e uma labareda bem alta." De acordo com o Corpo de Bombeiros, dez viaturas foram deslocadas para o local onde caiu a aeronave.
O arquiteto Vainer Ragusa, de 50 anos, passava pela Brás Leme, após sair de uma consulta médica, quando viu a queda. "Estava no farol da Brás Leme, no sentido Santana. Vi que o avião levantou voo e perdeu potência, começou a baixar e caiu entre a rua e uma casa", conta. Segundo Ragusa, a aeronave atingiu carros. "Estava a uns 200 metros e senti o calorão. Foi muito feio."

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