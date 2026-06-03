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Rio Branco goleia e se mantém com chances na Copa Espírito Santo

Capa-Preta derrotou o Audax São Mateus, no Sernamby, pela penúltima rodada

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2026 às 16:57
Rio Branco
Wagner Chaló/Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES voltou a vencer na Copa Espírito Santo 2026 e se manteve com chances de classificação para as semifinais. Na tarde desta quarta-feira, no jogo de encerramento da penúltima rodada, o Capa-Preta goleou o Audax São Mateus, por 4 a 0, no estádio Sernamby. Tenner, Neto Oliveira e Rodrigo Carioca, duas vezes, marcaram os gols do Brancão.


Com o resultado, o Rio Branco-ES chega aos oito pontos, sobe para a quinta colocação e fica a dois de Rio Branco VN e Vilavelhense, que estão dentro da zona de classificação. Para o Audax São Mateus a derrota desta quarta-feira tirou qualquer chance de avançar. O time do Norte do Estado tem quatro pontos e está na última colocação.


Atuando com o time titular, o Rio Branco-ES encontrou dificuldades no primeiro tempo, mas antes do intervalo conseguiu abrir o placar com o volante Tenner, que aproveitou um rebote da defesa do Audax São Mateus. Na etapa final, o Capa-Preta desencantou e construiu a goleada. No início, o centroavante Neto Oliveira fez o segundo gol. Na sequência, o atacante Rodrigo Carioca marcou dois, o primeiro em um contra-ataque e o outro após jogada de Alisson Farias.


A última rodada da primeira fase da Copa Espírito Santo acontece no próximo sábado. Por determinação do regulamento, todos os jogos devem ser realizados simultaneamente, às 15h. O Rio Branco-ES enfrenta o Serra, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, e o Audax pega o Vilavelhense, no Marcos Jose Campagnaro, em Ibiraçu.


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