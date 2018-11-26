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Acidente

Avião cai e mata quatro pessoas em Minas Gerais

Queda aconteceu quando o veículo se preparava para pousar na Fazenda Fortaleza Santa Terezinha, em Jequitaí

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 17:26
Queda de avião mata quatro pessoas em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Um jato executivo caiu na manhã desta segunda-feira (26), em uma fazenda em Jequitaí, no norte de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, as quatro pessoas que estavam a bordo do avião morreram no acidente.
A aeronave caiu por volta das 8h, quando se preparava para pousar na Fazenda Fortaleza Santa Terezinha, pertencente ao empresário e dono do jato Adolfo Geo, que estava a bordo, acompanhado da esposa, Margarida Janete Geo, o piloto e o co-piloto.
De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, o avião prefixo PP-OEG é um Cessna, modelo Citation M2, com capacidade para até oito pessoas. Está registrada em nome do Grupo ARG, que atua em setores como agronegócio, construção pesada e infraestrutura, além de comércio internacional e óleo e gás. Ainda conforme com o registro, a situação do jato está regular.
Por telefone, funcionários da empresa confirmaram que Adolfo Geo é um dos sócios da ARG, mas não souberam informar a situação da aeronave e detalhes do acidente.
Dez bombeiros de Pirapora (MG) foram deslocados para atender à ocorrência. O atendimento mobilizou quatro viaturas e uma aeronave do Corpo de Bombeiros. Peritos da Polícia Civil também já se encontram no local.
Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa) informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) já foram acionados para ir ao local coletar indícios e ouvir relatos de testemunhas do acidente. A investigação do Cenipa visa a prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram.

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