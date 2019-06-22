Avião cai no Havaí e deixa nove mortos

Um avião bimotor caiu no norte do Havaí na madrugada deste sábado (21) e deixou nove mortos, segundo autoridades do estado americano.
O Corpo de Bombeiros de Honolulu, capital do Havaí, informou que ninguém sobreviveu ao acidente. O avião da King Air caiu pouco depois de decolar, perto de um aeródromo na costa norte da ilha de Oahu.
A emissora de televisão CNN disse que o avião estava em uma excursão de paraquedismo e que a Administração Federal de Aviação investigará o acidente.
O prefeito de Honolulu Kirk Caldwll disse no Twitter que está "acompanhando de perto" os acontecimentos e que "nossos pensamentos e orações estão com as famílias e amigos das vítimas".