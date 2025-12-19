Home
Perícia da PF diz que Bolsonaro precisa de cirurgia o mais breve possível

Ex-presidente precisa de procedimento para correção de hérnia inguinal bilateral, conforme laudo enviado por determinação de Alexandre de Moraes

BRASÍLIA - A Polícia Federal confirmou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisa ser submetido a uma cirurgia eletiva e outra o mais breve possível. O laudo foi enviado depois de determinação do ministro do Alexandre de Moraes.

Perícia da PF diz que Bolsonaro precisa de cirurgia o mais breve possível

Caberá agora ao relator do processo definir sobre a autorização judicial para o procedimento. Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena definitiva pela condenação a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.

"No tocante ao quadro de soluços, o bloqueio do nervo frênico é tecnicamente pertinente. Quanto à tempestividade do procedimento, esta Junta Médica entende que deve ser realizado o mais breve possível, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, em decorrência do aumento da pressão intra-abdominal", dizem os peritos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro na saída de hospital em Brasília, após passar por procedimentos em setembro de 2025
Defesa pediu autorização para que Bolsonaro seja submetido a cirurgia Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A defesa de Bolsonaro pediu em duas ocasiões, a última delas na segunda-feira (15), autorização urgente para que o ex-presidente seja submetido a uma cirurgia.

Segundo os advogados, ele precisa de procedimento cirúrgico para correção de hérnia inguinal bilateral, além de intervenções complementares.

A hérnia inguinal é uma condição em que um tecido do abdômen incha e faz aparecer uma protuberância na região da virilha.

Moraes determinou que o exame feito no último domingo (14) e os laudos juntados aos autos fossem encaminhados para análise de peritos médicos na última quarta (17) no INC (Instituto Nacional de Criminalística). A partir desta perícia, o ministro dará uma conclusão ao pedido.

