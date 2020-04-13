Após relaxamento, Recife quer reduzir à metade circulação em supermercados

O prefeito do Recife anunciou que supermercados da capital pernambucana devem restringir pela metade a circulação de clientes Crédito: Divulgação

O prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), anunciou nesta segunda-feira (13) que supermercados da capital pernambucana devem restringir pela metade a circulação de clientes.

A nova medida, que entra em vigor a partir desta terça-feira (14), determina que os estabelecimentos só permitam a entrada de uma pessoa por veículo.

Apenas um terço do estacionamento deve ser utilizado.

Toda a parte de magazine deve ser fechada, ficando o serviço restrito à venda de alimentos, produtos de limpeza e higiene.

Em entrevista coletiva virtual, o prefeito informou que 600 mil recifenses chegaram a ficar em casa. Deste total, no entanto, nas últimas semanas, 120 mil pessoas voltaram a circular.

O dimensionamento do isolamento social é realizado por meio dos aparelhos celulares.

As novas medidas incluem também regras para agências bancarias e casas lotéricas, que precisam organizar filas que respeitem o distanciamento entre os clientes.

A prefeitura comunicou que a fiscalização será reforçada. Aqueles que descumprirem as medidas serão multados e podem perder o alvará de funcionamento.