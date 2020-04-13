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Pandemia de coronavírus

Após relaxamento, Recife quer reduzir à metade circulação em supermercados

A nova medida, que entra em vigor a partir desta terça-feira (14), determina que os estabelecimentos só permitam a entrada de uma pessoa por veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 15:57

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 15:57

Em Cachoeiro, decreto barra a entrada de crianças e idosos
O prefeito do Recife anunciou que supermercados da capital pernambucana devem restringir pela metade a circulação de clientes Crédito: Divulgação
O prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), anunciou nesta segunda-feira (13) que supermercados da capital pernambucana devem restringir pela metade a circulação de clientes.
A nova medida, que entra em vigor a partir desta terça-feira (14), determina que os estabelecimentos só permitam a entrada de uma pessoa por veículo.
Apenas um terço do estacionamento deve ser utilizado.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Toda a parte de magazine deve ser fechada, ficando o serviço restrito à venda de alimentos, produtos de limpeza e higiene.
Em entrevista coletiva virtual, o prefeito informou que 600 mil recifenses chegaram a ficar em casa. Deste total, no entanto, nas últimas semanas, 120 mil pessoas voltaram a circular.

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O dimensionamento do isolamento social é realizado por meio dos aparelhos celulares.
As novas medidas incluem também regras para agências bancarias e casas lotéricas, que precisam organizar filas que respeitem o distanciamento entre os clientes.
A prefeitura comunicou que a fiscalização será reforçada. Aqueles que descumprirem as medidas serão multados e podem perder o alvará de funcionamento.
Nesta segunda-feira (130), Pernambuco anunciou ter 1.154 testes positivos confirmados e 102 óbitos em decorrência do coronavírus. Recife, conforme o boletim mais atualizado, concentra 58% dos casos.

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