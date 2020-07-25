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Após passeio de moto, Bolsonaro promete isentar motociclistas de pedágio

Depois de anunciar no Twitter que testou negativo para o coronavírus em seu novo exame, Bolsonaro deixou o isolamento de 15 dias no Palácio da Alvorada

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 15:58
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro afirmou que testou negativo para o coronavírus em seu novo exame Crédito: Alan Santos/PR
Após passeio de moto pela capital federal, o presidente Jair Bolsonaro prometeu a um grupo apoiadores que contratos futuros de concessões de rodovias não irão cobrar pedágio de motociclistas. O presidente disse já ter dado essa diretriz ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
"Já falei com o Tarcísio para em novos contratos isentarem motociclistas", afirmou, ao retornar ao Palácio da Alvorada. Um dos apoiadores presentes havia dito que "cobrar pedágio de motociclistas é um escárnio".
Depois de anunciar no Twitter que testou negativo para o coronavírus em seu novo exame, Bolsonaro deixou o isolamento de 15 dias e saiu de moto para ir à loja onde comprou o veículo em novembro do ano passado. Após a revisão na moto, ele ainda visitou a deputada Bia Kicis (PSL-DF), que foi destituída por ele da função de vice-líder do governo no Congresso nesta semana

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