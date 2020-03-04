Após fim de motim, Bolsonaro antecipa saída das Forças Armadas do Ceará

Policiais militares fazem manifestação no Ceará Crédito: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro antecipou de sexta-feira (6) para esta quarta-feira (4) o fim de ação das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Ceará. A medida havia sido empregada para dar suporte à segurança no Estado, pois a Polícia Militar estava amotinada.

Os policiais militares que permaneciam em greve ilegal no Ceará encerraram o protesto na noite de domingo, ( 1º) após treze dias. O fim da ação de GLO foi publicada nesta quarta-feira (4) em edição extra do Diário Oficial da União.