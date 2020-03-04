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Greve ilegal

Após fim de motim, Bolsonaro antecipa saída das Forças Armadas do Ceará

Os policiais militares que permaneciam em greve ilegal no Ceará encerraram o protesto na noite de domingo, ( 1º) após treze dias

Publicado em 04 de Março de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 16:53
Policiais militares fazem manifestação no Ceará Crédito: Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro antecipou de sexta-feira (6) para esta quarta-feira (4) o fim de ação das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Ceará. A medida havia sido empregada para dar suporte à segurança no Estado, pois a Polícia Militar estava amotinada.
Os policiais militares que permaneciam em greve ilegal no Ceará encerraram o protesto na noite de domingo, ( 1º) após treze dias. O fim da ação de GLO foi publicada nesta quarta-feira (4) em edição extra do Diário Oficial da União.
O agentes aceitaram proposta apresentada por comissão especial formada pelo governador Camilo Santana (PT), Assembleia Legislativa do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A proposta inclui o direito dos policiais a responderem a um processo legal sem perseguição, mas não haverá anistia aos agentes envolvidos na greve ilegal.

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