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Nova função

Twitter começa a testar funcionalidade 'stories' para brasileiros

Similar ao Stories do Instagram, o recurso permite ao usuário postar vídeos, fotos e textos que desaparecem após 24 horas

Publicado em 04 de Março de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 16:22
A novidade foi anunciada no perfil oficial do Twitter Brasil Crédito: Reprodução
A rede social Twitter anunciou nesta quarta-feira (04) que uma nova funcionalidade chamada Fleets será testada em primeira mão por usuários brasileiros.
Similar ao Stories do Instagram, o recurso permite ao usuário postar vídeos, fotos e textos que desaparecem após 24 horas. Essas postagens temporárias não podem ser comentadas ou republicadas, e não ficam arquivadas após o término período. Outras redes sociais, como o Whatsapp, o Snapchat e o Facebook também possuem esse tipo de funcionalidade.
O Twitter serve para ter conversas sobre coisas que importam, disse Mo Aladham, gerente de produtos da rede social e criador do Fleets. Muitas pessoas se dizem desconfortáveis em tuitar pelo fato da informação ser pública, de ter uma sensação permanente, e te ter métricas visíveis. Queremos criar conversas de novas maneiras, que tenham menos pressão e mais controle, afirmou o funcionário.

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De acordo com o perfil oficial do Twitter, a razão do Brasil ter sido escolhido como ambiente de teste foi o intenso diálogo que os brasileiros mantêm na rede social. O Brasil, de acordo com as estatísticas da rede social, está em segundo no ranking de uso do serviço de microblogging, atrás apenas dos Estados Unidos.

PENSAMENTOS RÁPIDOS

A nova funcionalidade não estará disponível na timeline convencional. Para acessá-la, os usuários devem clicar no avatar dos perfis que produziram os Fleets.
A origem do nome da nova funcionalidade, de acordo com Mo Aladham, é o termo fleeting thoughts, que, em tradução livre, significa pensamentos rápidos, efêmeros.
Com informações Agência Brasil.

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