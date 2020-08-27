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Críticas a Bolsonaro

Após críticas, ataques a Barroso se multiplicam nas redes sociais

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, afirmou que a democracia brasileira tem se mostrado 'resiliente' aos ataques do presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 15:06
Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, durante entrevista coletiva sobre o perfil do eleitorado brasileiro
Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, durante entrevista coletiva sobre o perfil do eleitorado brasileiro Crédito: Divulgação/ASCOM/TSE
O termo #BarrosoPalhaço está entre os assuntos mais discutidos no Twitter nesta quinta-feira (27). Na quarta (26), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou que a democracia brasileira tem se mostrado 'resiliente' aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Parlamentares bolsonaristas e da oposição se posicionaram na rede social sobre o assunto.
O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), que em julho atacou outro ministro do STF, chamando Alexandre de Moraes de "lixo", publicou: "É repugnante ver o comportamento partidário do ministro @LRobertoBarroso atacando o PR @jairbolsonaro, em uma entrevista na fundação do seu colega comunista FHC, o mesmo que corrompeu o congresso para ter o direito ao segundo mandato. Precisamos de ministros mais dignos", disse Otoni no Twitter.
Na mesma rede social, deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) também criticou a fala do ministro: "Barroso parte pro ataque e afirma que o Presidente Bolsonaro defende a ditadura e a tortura Não é um ministro, é um militante supremo".
Parlamentares da oposição saíram em defesa do ministro Barroso também no Twitter. O deputado federal José Guimarães (PT-CE) publicou: "Barroso não disse nada além da verdade. Bolsonaro coleciona episódios de flertes fascistas, com direito a adoração a torturadores e saudações à ditadura. Foi assim como deputado e continua sendo como presidente. Os bolsonaristas incomodados que reflitam de que lado estão", escreveu o vice presidente nacional do Partido dos Trabalhadores.
Na mesma linha, o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) questionou: "Qual é a novidade nisso?". O parlamentar publicou ainda: Estranho é o @gen_heleno falar "não adianta querer derrubar o presidente".Vergonha defender presidente envolvido com milícia! #BolsonaroCorrupto".

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