Após críticas, ataques a Barroso se multiplicam nas redes sociais

Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, durante entrevista coletiva sobre o perfil do eleitorado brasileiro Crédito: Divulgação/ASCOM/TSE

O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), que em julho atacou outro ministro do STF, chamando Alexandre de Moraes de "lixo", publicou: "É repugnante ver o comportamento partidário do ministro @LRobertoBarroso atacando o PR @jairbolsonaro, em uma entrevista na fundação do seu colega comunista FHC, o mesmo que corrompeu o congresso para ter o direito ao segundo mandato. Precisamos de ministros mais dignos", disse Otoni no Twitter.

Na mesma rede social, deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) também criticou a fala do ministro: "Barroso parte pro ataque e afirma que o Presidente Bolsonaro defende a ditadura e a tortura Não é um ministro, é um militante supremo".

Parlamentares da oposição saíram em defesa do ministro Barroso também no Twitter. O deputado federal José Guimarães (PT-CE) publicou: "Barroso não disse nada além da verdade. Bolsonaro coleciona episódios de flertes fascistas, com direito a adoração a torturadores e saudações à ditadura. Foi assim como deputado e continua sendo como presidente. Os bolsonaristas incomodados que reflitam de que lado estão", escreveu o vice presidente nacional do Partido dos Trabalhadores.