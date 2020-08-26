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Esquema bilionário

Supremo aponta parcialidade de Moro e anula sentença do caso Banestado

Recurso foi apresentado pela defesa do doleiro Paulo Roberto Krug, condenado com base na delação premiada de Alberto Youssef. Decisão anula sentença contra Krug imposta por ex-juiz

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 10:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 10:08
Ministro da Justiça Sergio Moro
Sergio Moro atuou como juiz no caso Banestado Crédito: IsaacAmorim/MJ
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a parcialidade do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro em uma ação em que ele atuou como juiz no caso Banestado, que mirou esquema bilionário de evasão de divisas entre 1996 e 2002.
O recurso foi apresentado pela defesa do doleiro Paulo Roberto Krug, condenado com base na delação premiada de Alberto Youssef. Na prática, a decisão anula sentença contra Krug imposta por Moro.
O doleiro alegou ao Supremo que o ex-juiz teria sido parcial ao realizar oitiva com Alberto Youssef para auxiliar na produção de provas durante a fase investigativa do caso. Os documentos obtidos teriam então sido anexados no processo após as alegações finais da defesa e utilizados por Moro na elaboração da sentença.

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O recurso foi inicialmente pautado para julgamento no plenário virtual da Segunda Turma em setembro do ano passado. O ministro Edson Fachin, relator do caso, se manifestou contra a suspeição de Moro, destacando que outras instâncias da Justiça, como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconheceram que a oitiva de Youssef se tratou somente de validação do acordo de delação.
O ministro Gilmar Mendes pediu vista, liberando o processo para a Segunda Turma nesta terça-feira (25). Em seu voto, o ministro, crítico dos métodos da Lava Jato, afirmou que Moro atuou como um "reforço da acusação" no processo ao produzir provas sem pedido do Ministério Público.
"O juiz ultrapassou o papel de mero homologador (do acordo de delação) e atuou como parceiro do órgão da acusação na produção de provas que seriam utilizadas como base para a sentença", apontou o ministro.
O ministro Ricardo Lewandowski, que votou por último, reforçou as críticas à atuação de Moro ao afirmar que "coisas muito estranhas" aconteceram em Curitiba e que cabe ao Supremo "lançar um olhar mais verticalizado" sobre o que ocorreu "em determinados processos".
Lewandowski pontuou ainda que um juiz imparcial é algo "mais grave do que a corrupção" e pode levar a autoritarismo.
"Não se trata de uma simples incorreção da atividade judicial, mas uma evidência de que o magistrado atuou concretamente para a produção provas com unidade de desígnios em relação ao Ministério Público", apontou.
A ministra Cármen Lúcia seguiu Fachin contra a suspeição de Moro. Segundo ela, não teria ficado demonstrado nos autos que Moro incidiu em qualquer hipótese de impedimento. "Não vislumbro qualquer erro ou mácula na conduta", afirmou.
Devido à ausência do ministro Celso de Mello, que se encontra de licença médica, o resultado ficou empatado. Nestes cenários, o resultado favorece o réu, levando o recurso a ser aceito pela Corte.

OUTRO LADO

Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia obtido contato com o ex-ministro Sergio Moro. O espaço permanece aberto a manifestações.

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