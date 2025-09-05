Home
>
Brasil
>
Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer

Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer

O lote ACS1603 da marca Opdivo também foi fabricado por empresa desconhecida, por isso foi apreendido e a comercialização, distribuição e uso estão proibidos

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 08:40

Mounjaro
Um lote de Mounjaro foi produzido por uma empresa desconhecida. A Eli Lilly, fabricante do medicamento, ter comunicado a Anvisa que não produziu o lote citado Crédito: Shutterstock

A  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (4), a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro e um outro lote de Opdivo, remédio usado no tratamento de câncer. De acordo com a agência reguladora, está proibida a venda, distribuição e uso do lote 082024 do Mounjaro.

Recomendado para você

O ex-religioso terá que cumprir pena de dez anos e seis meses em regime fechado. Não cabe mais recurso da decisão

Ex-padre é preso por abuso sexual de ex-coroinhas no interior de São Paulo

Segundo a polícia, a investigação teve início após denúncias sobre o aumento do número de eutanásias entre janeiro e agosto deste ano, período em que a Secretária de Bem-Estar Animal Paula Lopes esteve à frente da pasta

Polícia investiga suposta 'eutanásia em massa' de cães em Canoas

O lote ACS1603 da marca Opdivo também foi fabricado por empresa desconhecida, por isso foi apreendido e a comercialização, distribuição e uso estão proibidos

Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer

Este lote foi produzido por uma empresa desconhecida após a Eli Lilly, fabricante do medicamento, ter comunicado a Anvisa que não produziu o lote citado. O lote ACS1603 da marca Opdivo também foi fabricado por empresa desconhecida, por isso foi apreendido e a comercialização, distribuição e uso estão proibidos. A Anvisa foi informada do caso pela Bristol-Myers Squibb, fabricante do remédio.

A  Anvisa informa que, por serem produtos falsificados, "não há nenhuma garantia sobre o seu conteúdo, origem ou qualidade". "Por isso, não devem ser usados em nenhuma hipótese", alerta. Quem identificar os lotes falsos pode informar a Anvisa pelos canais de atendimento.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Pai é preso no ES suspeito de estupro e cárcere da filha dos 9 aos 15 anos

Pai é preso no ES suspeito de estupro e cárcere da filha dos 9 aos 15 anos

Imagem - Anistia a golpistas é equívoco perigoso

Anistia a golpistas é equívoco perigoso

Imagem - Pega na mentira com Verissimo

Pega na mentira com Verissimo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais