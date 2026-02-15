Acidente em carro alegórico de escola de samba do Rio deixa ao menos 4 feridos

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09:27
RIO DE JANEIRO - Um acidente deixou ao menos quatro pessoas feridas após o desfile da União de Maricá, no grupo de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (15).
O segundo carro alegórico da agremiação teve um princípio de incêndio na dispersão da Marques de Sapucaí, local onde os veículos manobram após o fim dos desfiles.
Durante manobra, o carro foi em direção à grade e quatro pessoas ficaram presas. Não houve interrupção dos desfiles.
Itamar de Oliveira, 65 anos, integrante da equipe de apoio da escola, sofreu fratura exposta na perna direita. Ele foi atingido pela alegoria e será submetido a cirurgia no hospital Municipal Souza Aguiar, segundo a secretaria municipal de Saúde.
Outros três tiveram ferimentos leves. Dois foram liberados e o outro foi levado ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon, para exames complementares.
O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para atender uma vítima de atropelamento na área de dispersão da Marquês de Sapucaí. Segundo a corporação, o homem foi encaminhado ao posto médico do Sambódromo para estabilização e depois levado ao hospital.
Em nota, a escola disse que uma equipe da agremiação acompanha a situação de forma permanente, prestando todo o suporte necessário, inclusive com representantes no hospital Souza Aguiar.
A agremiação manifestou solidariedade aos envolvidos no acidente e seus familiares. "Neste momento, nada é mais importante do que a saúde e o pleno restabelecimento do envolvido."
