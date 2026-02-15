Durante a dispersão

Acidente em carro alegórico de escola de samba do Rio deixa ao menos 4 feridos

Veículo da União de Maricá, do grupo de acesso, teve princípio de incêndio na dispersão; escola disse que uma equipe da agremiação acompanha a situação de forma permanente

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09:27

RIO DE JANEIRO - Um acidente deixou ao menos quatro pessoas feridas após o desfile da União de Maricá, no grupo de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (15).

O segundo carro alegórico da agremiação teve um princípio de incêndio na dispersão da Marques de Sapucaí, local onde os veículos manobram após o fim dos desfiles.

Durante manobra, o carro foi em direção à grade e quatro pessoas ficaram presas. Não houve interrupção dos desfiles.

Durante manobra, carro alegórico da União de Maricá foi em direção à grade Crédito: Reprodução

Itamar de Oliveira, 65 anos, integrante da equipe de apoio da escola, sofreu fratura exposta na perna direita. Ele foi atingido pela alegoria e será submetido a cirurgia no hospital Municipal Souza Aguiar, segundo a secretaria municipal de Saúde.

Outros três tiveram ferimentos leves. Dois foram liberados e o outro foi levado ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon, para exames complementares.

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para atender uma vítima de atropelamento na área de dispersão da Marquês de Sapucaí. Segundo a corporação, o homem foi encaminhado ao posto médico do Sambódromo para estabilização e depois levado ao hospital.

Em nota, a escola disse que uma equipe da agremiação acompanha a situação de forma permanente, prestando todo o suporte necessário, inclusive com representantes no hospital Souza Aguiar.

A agremiação manifestou solidariedade aos envolvidos no acidente e seus familiares. "Neste momento, nada é mais importante do que a saúde e o pleno restabelecimento do envolvido."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta