Home
>
Brasil
>
PT recomenda que militantes evitem manifestações eleitorais em desfile que homenageia Lula

PT recomenda que militantes evitem manifestações eleitorais em desfile que homenageia Lula

Em ano eleitoral, presidente é tema de samba-enredo da Acadêmicos de Niterói; oposição diz que apresentação é propaganda eleitoral antecipada

Cícero Cotrim

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:22

BRASÍLIA - O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou uma cartilha orientando seus militantes a evitar manifestações de cunho eleitoral durante o desfile de uma escola de samba que homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (15), no Carnaval do Rio.

Recomendado para você

Em ano eleitoral, presidente é tema de samba-enredo da Acadêmicos de Niterói; oposição diz que apresentação é propaganda eleitoral antecipada

PT recomenda que militantes evitem manifestações eleitorais em desfile que homenageia Lula

Professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés morreu na sexta-feira (13), aos 81 anos

Um dos fundadores do PT, cientista político morre afogado em SP

A votação para o nome ocorre no Instagram oficial (@zoosaopaulo); até esta sexta-feira (13), qualquer pessoa pode sugerir opções nos comentários

Zoo de São Paulo faz votação para escolher nome de novo bebê chimpanzé

O texto recomenda que os militantes evitem o uso de expressões de teor eleitoral, citando como exemplos: "é Lula outra vez" ou "é Lula 2026." Também orienta que não sejam usados materiais ou estampas associando o presidente ao número 13, do PT, ou com menções às eleições.

"O evento é uma manifestação cultural, sendo proibida qualquer atividade de cunho eleitoral neste momento. É fundamental, portanto, que todos os participantes estejam atentos e mantenham o foco na grande festa popular e espontânea do Carnaval", diz a cartilha publicada neste sábado.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha desfile do Galo da Madrugada, no Carnaval de Recife
Lula acompanha desfile do Galo da Madrugada, no Carnaval de Recife Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Nas redes sociais, o PT do Rio fez uma publicação semelhante, orientando os filiados a evitar propagandas. "Nada de pedido de voto, nada de número de urna, nada de slogan eleitoral, nada de impulsionamento com caráter eleitoral. A legislação é clara e a gente não pode dar margem para questionamentos ou penalidades", diz a nota do diretório carioca do partido.

A preocupação é de evitar qualquer caracterização do desfile da escola Acadêmicos de Niterói como propaganda eleitoral antecipada. Lula deve concorrer à reeleição este ano. Mas, pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), só é permitido fazer campanha a partir de 15 de agosto.

Leia mais

Imagem - Desfile de Carnaval em homenagem a Lula pode torná-lo inelegível?

Desfile de Carnaval em homenagem a Lula pode torná-lo inelegível?

O samba-enredo da escola traz uma homenagem à vida de Lula, que vai assistir ao desfile neste domingo. O tema é: "do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil."

Na sexta-feira (13), o Palácio do Planalto orientou os ministros do governo a não participar do desfile em homenagem ao presidente. A recomendação é que os auxiliares interessados em assistir ao evento acompanhem o presidente no camarote da Sapucaí.

O TSE já negou pedidos para barrar o desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula. Mas, apesar da negativa para impedir que o desfile acontecesse, a ação continua e pode levar a uma punição, caso o desfile viole alguma norma eleitoral.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais