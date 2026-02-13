Carnaval do Rio

Governo orienta ministros a não desfilar em escola de samba que vai homenagear Lula

Oposição diz que apresentação é propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder; TSE rejeitou barrar o desfile

BRASÍLIA - O Palácio do Planalto orientou os ministros a não participar do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Carnaval do Rio de Janeiro. A recomendação é que os auxiliares interessados em assistir ao evento acompanhem Lula no camarote do Sambódromo da Sapucaí.

Outra orientação do Planalto é que os ministros não utilizem aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para se deslocar ao Rio.

O recado aos auxiliares foi claro: quem quiser ir terá que custear as passagens do próprio bolso e evitar gastos públicos para ver o desfile da Acadêmicos de Niterói.

Lula ficará em camarote no Sambódromo, enquanto Janja deve desfilar Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quem deve percorrer os 560 metros da passarela da Sapucaí é a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja. Ela deve desfilar num carro alegórico da escola de samba. A equipe jurídica do governo entende que não há impedimentos para a participação da primeira-dama no evento, tendo em vista que ela não ocupa cargo público.

A orientação do Planalto ocorre diante da reação de políticos da oposição. Segundo os adversários do petista, a participação de membros do governo na atração carnavalesca caracterizaria desvio de finalidade para promover Lula e outras autoridades, além de configurar suposta campanha eleitoral antecipada.

Outra reclamação diz respeito ao fato de as escolas de samba receberem patrocínio governamental.

Na quinta-feira (12), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou, por unanimidade, um pedido do Partido Novo que pretendia barrar o desfile da Acadêmicos de Niterói, acusando Lula, o PT e a agremiação de propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder.

O entendimento da Corte foi o de que não é possível reconhecer abuso de poder de forma preventiva, antes da ocorrência dos fatos e da formalização de eventual candidatura.

Em seu voto, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, afastou a possibilidade de intervenção prévia, mas destacou que a festa do carnaval não pode ser "fresta para ilícito eleitoral".

Fontes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) afirmam que Lula foi orientado a acompanhar o desfile de outras escolas de samba, além da que vai homenageá-lo.

A intenção é transmitir a ideia de que o presidente foi à Sapucaí prestigiar o evento como um todo, e não apenas a apresentação que exalta suas gestões.

Por ter sido promovida da segunda divisão dos desfiles cariocas, a Acadêmicos de Niterói será a primeira escola a se apresentar no domingo (15). A previsão é que o desfile comece às 22 horas. Cada agremiação tem até uma hora e 20 minutos para deixar o Sambódromo.

