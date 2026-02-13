Pelas redes sociais

Zoo de São Paulo faz votação para escolher nome de novo bebê chimpanzé

A votação para o nome ocorre no Instagram oficial (@zoosaopaulo); até esta sexta-feira (13), qualquer pessoa pode sugerir opções nos comentários

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:33

Bebê chimpanzé nasceu em 25 de janeiro no Zoológico de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@zoosaopaulo

Entre bananas, mamadeiras e uma herança luso-brasileira, nasceu o mais novo integrante da família de chimpanzés do Zoológico de São Paulo. O filhote, um macho, é filho de dois portugueses --Tina e Pepe--, mas ainda não tem nome. Para a escolha, o zoo realiza uma votação por meio das redes sociais. O bebê já pode ser visto pelo público, sempre agarrado ao peito da mãe. Como manda o protocolo da espécie, nos primeiros meses ele permanece colado a Tina quase o tempo todo. Só depois de ganhar força suficiente, passa a se aventurar nas costas dela -o transporte oficial dos chimpanzés.

A votação para o nome ocorre no Instagram oficial (@zoosaopaulo). Até esta sexta-feira (13), qualquer pessoa pode sugerir opções nos comentários. Vale repetir, insistir e até fazer campanha. A equipe fará a contagem das sugestões mais mencionadas e o nome vencedor será anunciado no próprio perfil. Em caso de empate, haverá decisão final nos stories. Entre os nomes que mais apareceram estão "Pepino" e "Pepito", numa homenagem bem-humorada ao pai, Pepe. Também surgiu "Orelha", sugestão de internautas que querem lembrar o cão que mobilizou redes sociais após ser morto em Florianópolis (SC), em janeiro.

O parto de Tina ocorreu de forma natural e sem complicações. O filhote nasceu em 25 de janeiro e é o décimo chimpanzé a integrar o grupo do zoo. Tina e Pepe já eram pais de Petit, nascida em 2020. Os dois vieram do Zoológico de Lisboa, em Portugal, e foram transferidos para São Paulo em 2006, seguindo recomendações do European Endangered Species Programmes (EEP), programa que busca manter populações geneticamente diversas sob cuidados humanos.

Classificados como espécie em perigo de extinção, os chimpanzés fazem parte de estratégias globais de conservação. Cada nascimento integra esforços para garantir populações seguras e geneticamente diversas.

