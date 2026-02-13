Home
Brasileira é primeira mulher a assumir orquestra alemã em 130 anos de história

A estreia à frente da banda será no dia 21 de junho; nomeação ocorreu após a aposentadoria de Thomas Germain, regente do grupo por mais de 20 anos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13:49

Andréa Huguenin Botelho se tornou a primeira mulher a assumir a regência da Westpfälzischen Sinfonieorchester, orquestra tradicional da Alemanha
A brasileira Andréa Huguenin Botelho se tornou a primeira mulher a assumir a regência da Westpfälzischen Sinfonieorchester, orquestra tradicional da Alemanha com mais de 130 anos de história, localizada em Kasel, no sul do país. "Eu aceito esse compromisso com grande responsabilidade histórica, consciente de que esse tipo de marco não é sobre trajetórias individuais, mas sobre estruturas, vozes e perspectivas que são continuamente moldadas na música", escreveu ela em seu Instagram.

A estreia à frente da banda será no dia 21 de junho. A nomeação ocorreu após a aposentadoria de Thomas Germain, regente do grupo por mais de 20 anos. Botelho disse também que pretende aproximar a orquestra do cotidiano da cidade. "Minha história faz parte dessa história", disse Botelho sobre o impacto do movimento feminista na música clássica. "Minhas conquistas não foram apenas minhas, elas foram resultado de portas que se abriram."

