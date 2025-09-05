Caio Neri
É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço. Escreve às sextas-feiras

Anistia a golpistas é equívoco perigoso

Não é a primeira vez que o Brasil se vê diante desse dilema. Nossa história revela um padrão de leniência com golpistas e conspiradores

Publicado em 05/09/2025 às 03h45


