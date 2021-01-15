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Ação emergencial

Amazonas conseguiu oxigênio por 48h e suspende transferência de bebês

O Conass informou, em nota, que o Ministério da Saúde comunicou os estados sobre a solução parcial do problema com a chegada de novos tanques de oxigênio ao estado.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jan 2021 às 19:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:00

Trabalhador chega com cilindro de oxigênio ao hospital Getúlio Vargas, em meio a surto de doença coronavírus (COVID-19) em Manaus, Brasil, 14 de janeiro de 2021. REUTERS / Bruno Kelly ORG XMIT: GGGRJO01
Trabalhador chega com cilindro de oxigênio ao hospital Getúlio Vargas, em meio a surto de doença coronavírus Crédito: REUTERS/Bruno Kelly/AP
O Amazonas informou gestores que não vai mais precisar remover, de forma urgente, bebês recém-nascidos para outros estados, medida que havia sido considerada limite.
Um dos motivos alegados pela secretaria de Saúde do Amazonas é a chegada de oxigênio para o abastecimento pelas próximas 48 horas.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informou, em nota, que o Ministério da Saúde comunicou os estados sobre a solução parcial do problema com a chegada de novos tanques de oxigênio ao estado.
"O Conass está atento e continuará no propósito de cooperar com Ministério da Saúde e com a Secretaria de Saúde do Amazonas na busca de soluções definitivas para a grave crise sanitária", afirmou.

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