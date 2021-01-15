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Sem oxigênio no Amazonas, 60 bebês prematuros são transferidos a outros estados

Na tarde desta sexta-feira (15), nove deles chegam ao aeroporto de Imperatriz, no Maranhão. A previsão é de que o avião com os bebês pouse às 17h30.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jan 2021 às 15:09

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 15:09

Agente de saúde reage no hospital Getulio Vargas, em meio a surto de doença coronavírus (COVID-19) em Manaus, Brasil, em 14 de janeiro de 2021. REUTERS / Bruno Kelly ORG XMIT: GGGRJO05
Agente de saúde reage no hospital Getulio Vargas, em meio a surto de doença coronavírus (COVID-19) em Manaus Crédito: REUTERS/ Bruno Kelly/AP
Diante da falta de oxigênio em Manaus devido ao aumento de internações em razão da pandemia do novo coronavírus, 60 bebês prematuros, internados em UTIs neonatais , vão ser transferidos em aviões da FAB (Força Aérea Brasileira) para outros estados de maneira preventiva.
Na tarde desta sexta-feira (15), nove deles chegam ao aeroporto de Imperatriz, no Maranhão. A previsão é de que o avião com os bebês pouse às 17h30.
Eles serão levados em ambulâncias especializadas para um hospital da rede estadual. O presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, disse que a situação é gravíssima.
"Estamos falando de bebês prematuros. São muito frágeis, muito instáveis. É uma ação preventiva. Diferente de pacientes adultos, eles morrem mais rapidamente se faltar o mínimo de oxigênio. E existe o risco de faltar", declarou.
Ele explicou que as mães vão no mesmo voo. "Nove ambulâncias nossas estarão esperando no aeroporto. As mães vão acompanhando os bebês", informou.
Carlos Lula declarou que o Ministério da Saúde fez contato com vários estados para dividir as vagas.
Os prematuros não estão infectados pelo coronavírus. "São bebês que necessitam ficar numa UTI neonatal para ganhar peso, ficar mais fortes e, só depois, deixar o hospital", destacou.
A reportagem apurou que o governo do Amazonas solicitou consultas junto a outros estados para saber quais deles teriam condições de receber a transferência de bebês internados em maternidades da rede estadual onde falta oxigênio.
No entanto, as tratativas ainda estão indefinidas e a informação ainda não foi confirmada pela SES-AM (Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas). O governo do Amazonas declarou que ainda não há posicionamento oficial do estado sobre o assunto.
O Conass confirmou que o Ministério da Saúde entrou em contato com outros estados para executar a transferência.
Ainda não há informações oficiais sobre em quais unidades estão esses bebês, mas profissionais de saúde relatam que a maternidade Ana Braga, na zona leste da cidade, que é a maior do estado, está entre as unidades mais sobrecarregadas e pode ser uma das primeiras a sofrer com a escassez de oxigênio.

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