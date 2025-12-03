Pedido de respeito

Alcolumbre fala em mudar Constituição após blindagem de Gilmar a ministros do STF

Presidente do Senado criticou decisões monocráticas na Corte e também mencionou projeto sobre crime de responsabilidade

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:35

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), cobrou respeito do STF (Supremo Tribunal Federal) ao Legislativo e falou em mudar a Constituição em resposta à decisão do ministro Gilmar Mendes que blindou ministros da corte contra processos de impeachment.

Alcolumbre manifestou a aliados estar revoltado com a decisão, e o Congresso passou a discutir uma forma de reagir. Em sua manifestação, o senador disse estar preocupado.

"Não é razoável que uma lei votada em duas Casas Legislativas e sancionada pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do STF. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada", disse o presidente do Senado. Ele mencionou uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que restringe decisões monocráticas, ou seja, tomadas por um só ministro do Supremo.

"A situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de lei cautelarmente", declarou o senador.

Davi Alcolumbre cobrou respeito do STF Crédito: Carlos Moura/Agência Senado

Alcolumbre afirmou que a decisão contraria o que está previsto no sistema legal. Gilmar determinou que só o procurador-geral da República pode propor impeachment de ministros do Supremo. Ele considerou inconstitucional artigo da Lei do Impeachment que permite a qualquer cidadão sugerir um processo dessa natureza – cujo andamento cabe ao Senado.

"Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal, muito menos por meio de decisão judicial", disse o presidente do Senado, referindo-se ao crescente número de pedidos de impeachment de ministros do STF.

Ele afirmou ainda que só uma alteração legislativa pode alterar regras dessa natureza, "sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos Poderes". Também mencionou a possibilidade de o Senado votar um projeto de lei que altera as disposições sobre crimes de responsabilidade.

"Se é verdade que esta Casa e sua Presidência nutrem profundo respeito institucional ao STF, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva, e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do Judiciário ao Poder Legislativo, às suas prerrogativas constitucionais e à legitimidade de suas decisões", disse Davi Alcolumbre.

