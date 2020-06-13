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Alcolumbre determina retirada de bolsonaristas que invadiram cúpula do Congresso

Depois de ter o acampamento desmontado pelo governo do Distrito Federal, um grupo do movimento que se autodenomina '300 do Brasil' invadiu a parte de cima da cúpula do Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 19:05

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 19:05

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), determinou à polícia legislativa a retirada dos manifestantes bolsonaristas que invadiram a cúpula do Congresso neste sábado (13). De acordo com a assessoria de Alcolumbre, a polícia negocia uma saída pacífica do grupo das instalações do Legislativo.
Depois de ter o acampamento desmontado pelo governo do Distrito Federal na manhã, um grupo do movimento que se autodenomina "300 do Brasil" invadiu a parte de cima da cúpula do Congresso, pelo lado do Senado Federal, onde é proibido o acesso ao público.
Liderado pela militante pró-governo Sara Winter, o grupo ficou na cúpula por 30 minutos.
Depois, ocupou o gramado em frente ao espelho d'água do Congresso.
Em um vídeo publicado em redes sociais, Sara relatou que, se retirados, os manifestantes voltariam a ocupar o local.

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