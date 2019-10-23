Home
AGU e PGR defendem prisão após condenação em segunda instância

AGU e PGR defendem prisão após condenação em segunda instância

Para chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, "em tempos de polarização, defesa dos extremos, é preciso buscar uma solução que favoreça a integração social e a unidade política"

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 14:16

 - Atualizado há 6 anos

Sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) defenderam na sessão desta quarta-feira (23) do Supremo Tribunal Federal (STF) a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A medida é considerada um dos pilares da Operação Lava Jato no combate à impunidade.

Para o procurador-geral da República, Augusto Aras, a mudança na atual jurisprudência da Corte - que admite a execução antecipada de pena - provocaria "insegurança". "Em tempos de polarização, defesa dos extremos, é preciso buscar uma solução que favoreça a integração social e a unidade política, bem como o equilíbrio e temperança a sopesar os valores da Carta da República", disse Aras.

"O aparato judiciário brasileiro e do próprio Ministério Público não tem sido suficiente para atender a grande demanda por uma Justiça justa", acrescentou o procurador.

O advogado-geral da União, André Mendonça, por sua vez, defendeu a posição do governo Jair Bolsonaro, favorável à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Evangélico, Mendonça é cotado para ser indicado pelo presidente para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A primeira delas deve ser aberta em novembro do ano que vem, com a aposentadoria compulsória do decano do STF, ministro Celso de Mello. "Que Deus abençoe o nosso País", disse o advogado-geral da União, ao final da sua sustentação oral.

