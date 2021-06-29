A corrupção faz com que o relator não indicie o governador, diz Omar Aziz

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado

Yara Lins é mãe do deputado estadual Fausto Vieira do Santos Junior (MDB), que presta depoimento nesta terça-feira, 29, na CPI do Senado. Ele foi relator da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas no ano passado e decidiu não indiciar o governador Wilson Lima (PSC), apesar de ter apontado responsabilidade da gestão estadual e afirmar que o chefe do Executivo sabia "de tudo".

De acordo com Omar Aziz, o suposto esquema de corrupção livrou Wilson Lima do indiciamento. "Estou falando em corrupção, estou falando em advocacia administrativa, estou falando em benefícios, por isso, senhores senadores, senhoras senadoras e o povo do Amazonas, por isso é que o governador não foi indiciado", disse o senador. O deputado estadual afirmou que estava sendo ameaçado de prisão pelo presidente da CPI da Covid

Omar Aziz afirmou que a conselheira Yara Lins precisa ser investigada por ter sido presidente da corte de contas e relatora do julgamento da aplicação de verbas estaduais na saúde "Minha mãe é uma pessoa honrada, uma servidora pública de carreira. Não tem nenhuma mácula. Pode investigar, pode quebrar o sigilo da empresa que for, não temos o que temer", disse Fausto Junior.