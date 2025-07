Brasil

5 dicas para escrever a argumentação da redação do Enem

Veja como construir um ponto de vista claro e defendê-lo com argumentos consistentes

Publicado em 23 de julho de 2025 às 15:25

Uma boa argumentação é essencial na redação do Enem Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

A redação cobrada no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) segue o formato dissertativo-argumentativo. Isso significa que o candidato deve apresentar uma opinião sobre o tema proposto e defendê-la com argumentos bem estruturados, baseados em fatos, dados e repertórios socioculturais. >

Dessa maneira, construir uma boa argumentação é essencial para alcançar uma boa nota, já que esse é um dos principais critérios avaliados pela banca. Um texto coerente, com ideias claras e bem desenvolvidas, demonstra domínio da escrita e do pensamento crítico, habilidades valorizadas no exame. >

“O parágrafo de argumentação pode ser considerado o coração do texto. O segredo está em apresentar um ponto de vista claro, defendê-lo com argumentos consistentes e usar estratégias como dados, exemplos, citações ou causas e consequências. É fundamental manter a coesão , a clareza e, principalmente, a progressão lógica das ideias”, afirma a professora do curso de Pedagogia da Uniderp, Glauce Soares Casimiro, que foi avaliadora das redações do Enem, pelo estado do Mato Grosso do Sul, por dez anos. >

A professora destaca que o parágrafo de argumentação é o lugar em que o estudante mostra sua capacidade de pensar criticamente sobre o tema proposto. Por isso, ela lista 5 dicas para elaborá-lo rumo à nota máxima. Confira! >

>

1. Comece com uma frase temática (tópico frasal)

É a frase que apresenta a ideia central do parágrafo . Deve estar relacionada ao tema da redação e ao ponto de vista que será defendido. >

2. Desenvolva com argumentos consistentes

Use causas, consequências, dados estatísticos, fatos históricos ou exemplos que reforcem sua ideia. O objetivo é convencer o leitor da validade do seu ponto de vista. >

O conectivos ajudam a ligar as ideias no texto Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

3. Use conectivos para garantir coesão

Expressões como “além disso”, “portanto”, “consequentemente”, “por esse motivo”, ajudam a ligar as ideias e dão fluidez ao texto. >

4. Evite repetições e fuja do senso comum

Busque argumentos originais , com referências à realidade, cultura, ciência ou mesmo à legislação. Citações curtas de autores, filósofos ou documentos oficiais podem enriquecer a argumentação, se forem bem usadas. >

5. Finalize com uma frase de fechamento

Reforce a ideia inicial do parágrafo ou faça uma transição suave para o próximo. Isso mostra domínio da estrutura do texto. >

Além da argumentação, o Enem também avalia a organização do texto, domínio da norma culta-padrão de nossa Língua Portuguesa e a proposta de intervenção. Por isso, é importante treinar a escrita com frequência, ler temas atuais e revisar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo. >

Por Camila Crepaldi >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta