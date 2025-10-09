Disputa aberta

Ministro do governo, membro do TCU e senador são cotados para sucessão de Barroso no STF

Aposentadoria antecipada de ministro abre espaço para terceira indicação de Lula para Supremo; veja os cotados

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 19:47

BRASÍLIA - A aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso abre a possibilidade de o presidente Lula (PT) indicar seu terceiro nome para o STF (Supremo Tribunal Federal) na atual gestão.

Três homens são os principais cotados para a vaga. O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas, o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União) Jorge Messias e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Há ainda pressão para que Lula escolha uma mulher para o cargo. A substituição de Rosa Weber por Flávio Dino deixou o tribunal com somente uma ministra, Cármen Lúcia. O outro indicado por Lula no atual mandato foi Cristiano Zanin.

Para a vaga de Barroso, O nome da atual presidente do STM (Superior Tribunal Militar), Maria Elizabeth, corre por fora.

Jorge Messias, Bruno Dantas e Rodrigo Pacheco estão cotados para vaga de ministro do STF Crédito: Agência Brasil

Outros dois nomes com bom trânsito no Palácio do Planalto que disputam a bênção de Lula são do ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius Carvalho, e de Wellington César Lima e Silva, atual advogado da Petrobras e ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência.

Mas Dantas, Messias e Pacheco são hoje tidos como os nomes mais prováveis para a vaga.

Dantas é ministro do TCU e presidiu a corte durante as eleições de 2022. É próximo do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e amigo dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.

A saída do TCU ainda abriria vaga para indicação ao tribunal, com a possibilidade de fazer uma arquitetura para emplacar aliados nas cortes.

Jorge Messias tem menos trânsito político que Dantas, mas sua relação próxima com Lula é um dos diferenciais na disputa. O atual ministro da AGU já foi cotado para uma das cadeiras do Supremo com a aposentadoria de Rosa Weber.

Rodrigo Pacheco é um dos principais cotados. Ex-presidente do Senado, é advogado e tem o interesse de ir ao Supremo conhecido por ministros da corte e integrantes do governo Lula.

Numa reunião social em agosto, Gilmar Mendes disse que sua escolha para a próxima cadeira no Supremo seria o do senador. "A Corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente", disse o ministro. "E o senador Pacheco é o nosso candidato. O STF é jogo para adultos."

"Sinto que agora é hora de seguir outros rumos. Nem sequer os tenho bem definidos, mas não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta sem a exposição pública, as obrigações e exigências do cargo", disse, emocionado.

Ele deixou o Supremo após 12 anos e 3 meses vestindo a toga. Sua aposentadoria por idade só chegaria em 2033, mas ele decidiu antecipar a saída após concluir o período na presidência do tribunal.

"Não carrego nenhum arrependimento, nem nunca tive medo de nada. E não falo isso por pretensão ou arrogância, mas por minha crença mais profunda. a de que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos", afirmou.

