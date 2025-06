Violência contra a mulher é inaceitável

A combinação entre eficiência e transparência é uma premissa fundamental na gestão pública. Por um lado se a resolução de problemas gera impactos positivos na vida das pessoas, por outro reconhecer e debater publicamente as questões difíceis fortalece a confiança da sociedade e mobiliza esforços coletivos para enfrentar desafios complexos. Temos afirmado com convicção que o Espírito Santo é o Brasil que dá certo. Repetimos essa frase não como simples propaganda, mas como forma de sinalizar que, ao seguir o rumo certo, é possível alcançar grandes resultados. E os exemplos estão aí:

• Por três anos consecutivos, somos o primeiro lugar no ranking de equilíbrio fiscal do Portal Compara Brasil.

• Há 12 anos consecutivos obtemos a Nota A na avaliação de Capacidade de Pagamento (Capag) da Secretaria do Tesouro Nacional e em 2024 alcançamos com mais mérito ainda a Nota A+.

• Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Espírito Santo para os nascidos em 2024 a média da expectativa de vida é de 76,6 anos e até 2070 deve subir para 84,6 anos. E somos o estado brasileiro com a maior expectativa de vida entre pessoas aos 60 anos de idade.

• Somos líderes nacionais no Ensino Médio nas classes comuns e ensino profissional na última divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

A violência nem sempre começa de forma física. Na maioria dos casos, acontece dentro do próprio ambiente familiar. Segundo a edição 2025 do Mapa da Violência do Ministério da Justiça, divulgada nesta semana, houve aumento no número de feminicídios e dos casos de estrupo em 2024.