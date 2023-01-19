Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Provedores regionais fazem a internet chegar a todo o Brasil
Antony Moreira

Artigo de Opinião

É diretor Comercial e de Marketing da Loga
Antony Moreira

Provedores regionais fazem a internet chegar a todo o Brasil

Prestadoras de Telecomunicações de Pequeno Porte (PPPs) estão presentes em todos os municípios brasileiros e representam cerca de 60% do segmento de fibra óptica do país
Antony Moreira
É diretor Comercial e de Marketing da Loga

Públicado em 

19 jan 2023 às 16:58
Mesmo com dimensões continentais e realidades tão distintas de uma região para a outra, o Brasil está se tornando um país cada vez mais conectado. Nos últimos 15 anos, o uso da internet tornou-se acessível para milhões de habitantes de cidades brasileiras, tanto das regiões metropolitanas quanto das do interior.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua 2021), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país possui mais de 155 milhões de usuários de internet. Para se ter uma ideia do avanço, em 2008, esse quantitativo era de 58 milhões de pessoas.
Tal crescimento, bastante expressivo na quantidade de usuários, é explicado pelo aumento de municípios conectados. Dados da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações mostram que, atualmente, 78% das cidades localizadas na zona rural já contam com acesso à rede mundial de dados. Na área urbana, esse número sobe para 83%. Em 2008, as porcentagens eram de 4% e 20%, respectivamente.

Veja Também

7,4 milhões de brasileiros já ouvem rádio pela internet

Tamanha expansão da internet e da transformação digital no Brasil nos últimos anos, sem dúvida, tem como grandes protagonistas os provedores regionais do serviço, também conhecidos como Prestadoras de Telecomunicações de Pequeno Porte (PPPs).
As PPPs estão presentes em todos os municípios brasileiros e representam cerca de 60% do segmento de fibra óptica do país, de acordo com a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint).
A relevância dos provedores regionais para a rede de banda larga fixa ficou ainda mais evidente em março de 2020 quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia da Covid-19. Milhões de pessoas aderiram ao home office e necessitaram de conexão em casa para trabalhar, e milhares de empresas precisaram marcar presença nos canais digitais para divulgar e vender seus produtos e serviços. A Abrint estima que, sem os provedores regionais, mais de 10 milhões de residências poderiam ter o acesso à internet prejudicado.
A maioria das PPPs são pequenas e médias empresas, mas têm um propósito muito claro: proporcionar conectividade ao maior número possível de moradores de cidades localizadas dentro ou fora dos grandes centros urbanos, o que inclui até as zonas rurais, quase sempre ignoradas pelas grandes operadoras.

Veja Também

Lei das Antenas: municipalismo é fundamental para a revolução do 5G

Afinal, 5G consome mais bateria e plano de dados do que o 4G?

Liga pra mim? Na era do 5G, Vitória ainda tem 263 orelhões

Além disso, merece destaque ainda a questão de a maioria delas usarem tecnologias bastante avançadas, de alta estabilidade, normalmente a fibra óptica de ultravelocidade. Isso eleva também o padrão de exigência dos consumidores ao redor do país.
É certo que ainda há um longo caminho para a democratização da internet de qualidade no Brasil, mas os provedores regionais estão cada vez mais habilitados para percorrê-lo junto aos usuários.

Tópicos Relacionados

Política Ibge Direito Tecnologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados