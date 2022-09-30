7,4 milhões de brasileiros já ouvem rádio pela internet

Equipe do programa CBN Vitória no estúdio da emissora, localizado na capital capixaba. Da esq. para a dir.: os jornalistas Patricia Vallim, Pedro Ivo da Cunha, Fernanda Queiroz, Adalberto Cordeiro e, de costas, o sonoplasta Kennedy Florestan Crédito: Ricardo Medeiros

O rádio completou 100 anos no Brasil este mês e continua em plena transformação. Uma centena de anos não foi suficiente para acabar com o meio, que por várias vezes teve sua morte equivocadamente decretada. Tanto tempo só serviu para ele se adaptar às dinâmicas sociais e tecnológicas, a ponto de ultrapassar limites do tempo e do espaço. Hoje, ele não está mais restrito às ondas, seja AM ou FM, mas disponível em aplicativos, em sites e em podcast para ser ouvido na hora que se quiser, em qualquer lugar do mundo.

De acordo com a pesquisa Inside Radio 2022, da Kantar IBOPE Media, divulgada no dia 21 de setembro, já são 7,4 milhões de brasileiros que ouvem rádio via internet. De 2019 para cá, o crescimento do consumo de rádio por meios digitais foi de 85%. A importância do consumo via internet já é tão grande que na faixa de 14h às 16h o consumo via dial é praticamente o mesmo e das 10h às 12h e das 16h às 17h o on-line supera.

"“Essa transformação do rádio me empolga e impressiona. Ao mesmo tempo que falamos de um veículo que completa 100 anos de existência no Brasil, estamos nos referindo a uma plataforma de áudio, que está dentro da TV, da internet, tem uma capilaridade de se atualizar e descobrir novos nichos a cada nova tecnologia que chega. Em um evento recente do Google, ouvi que o futuro da comunicação é o áudio e hoje a gente vê isso se consolidando cada vez mais " Fernanda Queiroz - Âncora do programa CBN Vitória

Para Fernanda, não só o rádio se reinventou, mas as novas tecnologias chegaram para incrementar a interação com a audiência. A âncora da CBN diz que, na década de 90, quando começou a trabalhar no meio, as pessoas interagiam através das cartas, das ligações via telefone fixo ou iam até a redação fisicamente. Hoje, com a interatividade das redes sociais e dos aplicativos de conversa, isso é praticamente instantâneo.

“Digo que a audiência hoje é mais rápida que a velocidade da luz. E essa relação de imediatismo é que me atrai muito. Gosto do rádio exatamente por isso, porque eu falo e automaticamente alguém responde. Hoje, eu recebo interação, de diferentes lugares do mundo, e sei com quem estou falando. Mesmo que não conheça aquela pessoa, sei o nome dela, onde ela está, sinto na mensagem de texto ou áudio o sentimento dela. Então, acho que a tecnologia nos aproximou.”, afirma Fernanda.

Parte da equipe da rádio Litoral em frente à Rede Gazeta. Da esq. para a dir, de cima para baixo.: Carlos Gonzaga, gerente de Rádios; Sérgio Pontes; Bruninho Andrade; DJ Diogo; Sol; Roliber; Cleide Costalonga; Tiago Silvares; e Natizinha. Crédito: Divulgação

O gerente de rádios da Rede Gazeta, Carlos Gonzaga, acrescenta que, além de a interação com os ouvintes ser mais rápida, hoje as emissoras conseguem falar e dar voz a muito mais pessoas.

"Esse talvez tenha sido o maior avanço do rádio através das novas tecnologias. O rádio soube se aproveitar dessas mudanças, adaptando-se com muita eficiência. O locutor conseguiu se reinventar também. Muitas vezes, você está ouvindo o áudio enviado por WhatsApp que parece ser um material ao vivo, justamente porque o locutor consegue interagir com o ouvinte de forma muito orgânica." Carlos Gonzaga - Gerente de Rádios da Rede Gazeta

Gonzaga acredita que o meio vai se tornar cada vez mais audiovisual, intensificando o movimento de rádio híbrida, com implantação de câmera nos estúdios e a transmissão ao vivo, via aplicativo e site, do que está acontecendo no estúdio. “Um caminho que alguns grupos já começaram a fazer, outros estão em implementação ou em estudo. Com a gente não é diferente, sempre pensando em levar a melhor experiência para o ouvinte e as melhores soluções para os nossos anunciantes.”, completa.

A força do meio no digital

O estudo da Kantar Ibope mostrou que o rádio é ouvido por 83% da população brasileira, aumento de três pontos percentuais em relação a 2021. Desses, 58% estão ouvindo o meio em maior ou na mesma quantidade nos últimos seis meses. Além disso, três a cada cinco ouvintes escutam rádio todos os dias, com cada um ouvindo, em média, 3h58min por dia. Entre os capixabas, 82% ouvem rádio e o tempo médio é de 3h49min por dia.

O consumo em casa diminuiu em relação ao ano passado, passando de 72% para 63% dos ouvintes, e aumentou nos automóveis, crescendo de 24% para 30%. A ampla maioria dos ouvintes ainda consomem o meio pelo aparelho comum, enquanto 26% o fazem através do celular. Em agosto de 2022, 40% da população consumiu podcast nos últimos três meses.

Relevância da publicidade radiofônica

A pesquisa ainda mostrou como a publicidade no meio é relevante: 82% dos ouvintes informam que lembram de ter ouvido propagandas em áudio e, desses, 37% já compraram ou pesquisaram algum produto em função de anúncios que ouviram no rádio (58% de produtos do setor super, hipermercados e atacadistas, 37% de restaurantes e lanchonetes, 25% de lojas de departamento, 25% de medicamentos em geral e 12% de serviços financeiros).

pesquisa Inside Radio 2022 é feita em 13 regiões: Grande São Paulo (SP), Grande Rio de Janeiro (RJ), Distrito Federal, Grande Belo Horizonte (MG), Grande Recife (PE), Grande Porto Alegre (RS), Grande Curitiba (PR), Grande Fortaleza (CE), Grande Salvador (BA), Grande Goiânia (GO), Campinas (SP), Grande Vitória (ES) e Grande Florianópolis (SC).

Ativação 15 anos

Equipe Ativação comemorando aniversário da agência Crédito: Adessandro Reis

A agência de comunicação Ativação completou 15 anos de vida. Para comemorar, convidou clientes e parceiros para uma confraternização em Vitória, realizada no último dia 22 de setembro, que contou com aplicação de tattoo, totens interativos e outras experiências que são a identidade da empresa.

“Nesta trajetória desafiadora de muitas vitórias, vale lembrar que iniciamos essa história distribuindo picolé na praia e chegamos até uma olimpíada, na Rio 2016 com a Claro, e recentemente no Rock in Rio com o concurso de bandas para a Gerdau. Seguiremos firmes no nosso propósito de gerar experiência de verdade entre marcas e pessoas.”, afirma o diretor de Negócios da agência, Rafael Phoca.

Acaps Trade Show movimenta mais de R$600 milhões

Um dos corredores da Acaps no último dia da edição de 2022 Crédito: Leandro Neves

O maior evento do varejo capixaba, a Acaps Trade Show 2022 terminou no dia 22 de setembro com mais de R$600 milhões em geração de negócios, com um público de 22 mil pessoas e participação de 200 expositores de produtos, serviços, tecnologias e soluções.O evento contou também com 22 palestras e painéis.

Para o presidente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Fábio Dalvi, foram três dias de intensa agenda e, mais uma vez, a feira cumpriu o seu papel.

“O evento é uma oportunidade única para conhecer as novidades do varejo, fazer networking e ainda fechar negócios. A feira é fruto do trabalho de uma equipe empenhada, dedicada, altamente profissional e que busca sempre reunir o que há de melhor para permitir atualização e conhecimento. Estamos felizes com o resultado do evento e com tudo o que ele propiciou aos participantes”, ressaltou Fábio Dalvi.

Troféu Estande de Ouro

O Troféu Estande de Ouro premiou um total de 14 empresas em 11 categorias na Acaps Trade Show. A entrega do prêmio foi realizada no auditório principal da feira no último dia do evento, como forma de reconhecer o trabalho e o empenho dos expositores.

Os vencedores foram Biopetro Ambiental, Gráfica Ingral, Shift Tecnologia, Predilecta, Atlântica Petróleo, Grupo JSA, Start Química, Quality Pan, Garcia Atacadista, Ecobier, Meridiano, Saboratta, Marquespan e Buaiz Alimentos.

Estande da Marquespan, um dos premiados na edição deste ano da feira Crédito: Leandro Neves

A avaliação dos estandes ficou a cargo de uma comissão formada por diretores da Acaps, Sindipães (Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Espírito Santo) e Sindipostos (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo). Os quesitos considerados foram: atendimento no estande, tabelas comerciais atrativas, abordagens diferenciadas, apresentação dos produtos e serviços e ações de merchandising.

Homenagem

Durante o anúncio dos vencedores do Troféu Estande de Ouro, foi realizada uma homenagem ao superintendente da Acaps, Hélio Schneider. Um dos fundadores da Associação, que neste ano completou 50 anos de atividades, Hélio acompanha o mercado, lidera a equipe técnica alinhada aos objetivos estratégicos e defende os interesses do setor e dos associados. Na homenagem, foi entregue um troféu como reconhecimento e agradecimento por sua atuação em favor do desenvolvimento do setor supermercadista capixaba e do fortalecimento da representatividade da Acaps ao longo da sua trajetória.

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Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.