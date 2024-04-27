Precisamos vencer a intolerância e apostar na cultura da paz

Aquele foi um domingo diferente para as duas famílias. Na casa do Sr. Manoel não teve o tradicional almoço com muita comida, risos e brincadeiras com os netos.*

O domingo foi cinza, de muita tristeza, dor e preparativos para o enterro que aconteceria no dia seguinte.

Sr. Manoel, um empresário de 73 anos, foi morto pelo Dr. Luis, um advogado de 33 anos de idade. Na casa do Dr. Luis, o domingo também foi de tristeza (não tanto quanto na casa do Sr. Manoel, mas também de muita tristeza). Lá também não houve o tradicional almoço de domingo. O passeio na praia com os filhos também não aconteceu*.

Essa cena dantesca aconteceu na noite de sábado (20). Em vídeos é possível ouvir os estampidos dos tiros e ver os clarões das armas . Eles foram amplamente divulgados pela imprensa, chocando a todos que, com um mínimo de bom senso, também não conseguem entender como uma discussão por causa de cachorros pode acabar com um ser humano perdendo seu bem mais precioso, a vida.

Um pedido de desculpas teria evitado uma morte estúpida. A decisão de ir para casa e respirar, pensar um pouco mais a respeito dos fatos, teria evitado um assassinato, a cadeia. É imprescindível que apostemos mais no diálogo, na tolerância, na cultura da paz. Decisões precipitadas, tomadas no calor dos acontecimentos, acompanhadas por atos de violência, levam, na maioria das vezes, a resultados extremos e trágicos. O acesso a armas de fogo potencializa o risco dessas tragédias acontecerem

Os chamados crimes de proximidade são um grande desafio para a segurança pública. Por suas características, que pressupõem algum tipo de vínculo entre assassino e vítima (amizade, familiar, vizinhança, etc) e a ocorrência em locais específicos (dentro ou na proximidade das residências, em festas, etc), são extremamente difíceis de serem previstos e/ou evitados.

Bom que se frise, inclusive, que isso vale para qualquer bairro, com moradores em melhor ou pior situação financeira, e para qualquer pessoa, independentemente da classe, sexo, cor, credo, opção religiosa ou orientação sexual.

Diante desse cenário, é importantíssimo que nunca deixemos de exaltar a necessidade de diálogo. É fundamental que todas as lideranças, pais e mães, professores, líderes religiosos, policiais, empresários e sociedade civil de modo geral reforcem, sempre que possível, a importância da tolerância, da paciência e da cultura da paz.

O Governo do Estado do Espírito Santo tem investido muito na segurança pública. São milhões investidos na contratação de efetivo para as polícias, aquisição de viaturas, investimentos em tecnologia e inteligência, que têm sido decisivos para reduções sistemáticas e consistentes no número de homicídios.

Manoel de Oliveira foi morto com um tiro na cabeça na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Divulgação/Redes Sociais

É importantíssimo, por outro lado, que as pessoas (que são as destinatárias dos serviços públicos) se conscientizem que é fundamental que cada um faça sua parte. Somente assim teremos um Estado e um país efetivamente seguros, onde crimes e mortes banais não façam parte de uma triste realidade que atualmente ainda nos assombra.