Crime na Mata da Praia: a avaliação psicológica, os cachorros e as armas

Neste último final de semana, os capixabas foram surpreendidos com uma notícia desestabilizadora. Dois moradores do bairro Mata da Praia, em Vitória, se envolveram em um tiroteio . De acordo com informações preliminares, o fato gerador foi uma discussão relacionada aos cachorros dos moradores. Dito isso, há o entendimento de que os dois moradores utilizaram suas respectivas armas de fogo como meio de mediação final para discussão envolvendo a circulação dos animais.

Mas para que serve uma arma de fogo? Quando se fala em arma de fogo, precisa ser deixado claro que o verbo principal atrelado ao objeto é " matar". Ou seja, quando um particular com posse saca uma arma, a mensagem é clara: esse objeto pode te matar. Contudo, há clara orientação de que o uso da arma de fogo é a ultima ratio; é a última razão; é o último recurso. Mas quando uma suposta legítima defesa ocorre no bojo de discussões fúteis e torpes? É possível lançar mão da apresentação de uma arma de fogo para dissuadir disputas de mero aborrecimento?

Por outro lado, parece-nos que certos hábitos e leis estabelecem ligação peculiar, fazendo com que as justificativas pessoais criem um mundo pessoal único. Cada um cria sua própria “jurisprudência” sobre como se portar ou interpretar a lei. Nesse ponto envolvendo os moradores, isso parece claro. De um lado, afirmação de legítima defesa por discussão banal. Do outro, a convicção de que a flexibilização das normas para a posse responsável de animais domésticos é natural e aceitável. Em ambos, a violência foi eleita como a mediadora do conflito.

Em vários textos publicados por mim aqui neste espaço, já abordei, por diversas vezes, o assunto “arma de fogo”. Contudo, neste artigo, vamos falar um pouco mais da avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo. Qual a ligação da avaliação e o caso envolvendo os moradores?

A Lei do Controle de Armas estabeleceu critérios para concessão do manuseio de arma de fogo. Para adquirir arma de uso permitido, o interessado deve, preliminarmente, comprovar a capacidade técnica e aptidão psicológica. A lei exige também apresentação de certidões criminais. Mas o que uma avaliação psicológica busca ou investiga naqueles que se propõem a ter uma arma de fogo?

A avaliação é retrato de um momento psicológico do paciente. Reflete um momento atual no ato da avaliação. A avaliação não é um atestado de sanidade mental para o futuro. Fatos pessoais e situações extremas podem mudar tal paisagem de forma significativa e abruptamente (pandemia, luto, problemas severos de saúde etc.).

O que se busca também numa avaliação é investigar se o paciente possui condições de manter certa percepção sobre si ao longo do tempo, sendo capaz de perceber e sentir situações que podem ser inconciliáveis com o uso da arma de fogo. Permite entender se tem condições de perceber as mudanças, as quais podem ser incompatíveis, inconciliáveis e inegociáveis com o manuseio de arma de fogo.

Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) estabeleceu que a avaliação precisa demonstrar que o interessado apresenta características psicológicas importantes para ter uma arma de fogo. Nos aspectos cognitivos, o interessado precisa apresentar processos atencionais adequados e controle inibitório. Quanto aos aspectos de personalidade propriamente ditos, o interessado precisa apresentar uma agressividade e ansiedades adequadas, bem como não apreentar transtorno mental que implique prejuízos de autocontrole.

As legislações dos últimos anos tornaram a avaliação psicológica uma mera formalidade da lei. A renovação durava 10 anos. Agora, cinco anos. Esse tempo é suficiente ou deveríamos pensar numa avaliação psicológica de maneira anual? Soma-se, ainda, que as avaliações apresentam baixíssimo valor para realização. Há relatos de avaliações que são feitas por R$ 80. Por esse valor é impossível realizar uma avaliação minimamente científica.

Somadas as condições técnicas e burocráticas, a avaliação psicológica também apresenta uma limitação importante. É uma ferramenta que também está inserida nas dinâmicas da vida em sociedade. É incabível atribuir exclusiva responsabilidade à avaliação psicológica pelos descontroles dos portadores. A forma como reproduzimos a empatia e o cuidado com o outro estão em constante mutação e afetam a avaliação.

Assim, uma sociedade que posiciona a cultura de paz, da conciliação e da mediação em último plano, mas privilegia e incentiva o uso da força e da agressividade como primeira opção para resolução dos conflitos não pode exigir da avaliação psicológica a resolução dessa bizarra contradição social.

Homem morre baleado na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Álvaro Guaresqui

A Polícia Federal afirma que a avaliação deve verificar indicadores psicológicos. Há, assim, 14 indicadores psicológicos necessários e 22 indicadores psicológicos restritivos. De toda sorte, a avaliação é sempre algo global, nunca isolada em determinada etapa ou indicador. Não se considera apto ou inapto um cidadão apenas com base exclusiva em determinada característica psicológica. A questão que apresento é: como esses indicadores podem ser trabalhados em uma sociedade violenta e que coloca o uso da força e da agressividade como primeiras opções para resolução dos conflitos e dos atritos sociais do dia a dia?

Parece-me que os indicadores psicológicos necessários investigados em uma avaliação psicológica são insuficientes. Tais indicadores não são robustos o suficiente para suportar uma forma de ser sociedade que ratifica, incentiva, glamouriza e apoia o uso da força, da violência verbal/física e da agressividade como primeira opção para resolução dos conflitos e desentendimentos.

Neste mesmo sentido, percebe-se que certa inversão social da legítima defesa e do uso da arma de fogo foi internalizada no seio da sociedade. A arma, agora, não é mais o último recurso, e sim o primeiro para dissuadir conflitos banais e de insignificância patrimonial e social. A trivialidade sucumbiu à violência. O problema é que temos milhões de armas na mão de milhões de pessoas. Todas submetidas a avaliação psicológica compulsória e, em princípio, estariam aptas a manuseá-las, bem como entender que o uso da arma como forma de legítima defesa é o último recurso na proteção da vida.