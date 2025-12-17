Por que Vila Velha é peça-chave na expansão capixaba de rede de supermercados?

A escolha de Vila Velha para a abertura da terceira unidade do Assaí no Espírito Santo foi resultado de um planejamento estratégico. Com operação prevista para começar ainda em dezembro de 2025, a nova loja representa mais um avanço no plano de expansão da rede no Estado.



Em pouco mais de dois anos, o Assaí inaugurou uma unidade por ano no Espírito Santo: Serra em 2023; Vitória em 2024, e agora em Vila Velha, expansão dentro do planejamento previsto para o estado.

Vila Velha se destaca entre os municípios do Espírito Santo por indicadores que a posicionam como um destino natural para investimentos de grande porte. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o PIB da cidade atingiu R$ 16,3 bilhões em 2021, o que representa cerca de 8,75% do total estadual, sendo a terceira maior participação no Estado.

Além disso, por ser a segunda cidade mais populosa do Estado, Vila Velha reúne alta densidade populacional com forte capacidade de consumo, fatores essenciais para o modelo de atacado e varejo do Assaí.

O sucesso na Serra impulsionou novos investimentos no Espírito Santo. Na sequência, veio a escolha pela capital, Vitória, que também foi cuidadosamente estudada, para ampliar a atuação da marca no estado, permitindo a oferta de produtos diversos, de qualidade e com preços competitivos. Nesse contexto, a entrada do Assaí em Vila Velha representa a continuidade de sua trajetória de sucesso e expansão no Espírito Santo.

Com 51 anos de tradição e mais de 300 lojas em todo o Brasil, abrangendo 24 estados e o Distrito Federal, o Assaí está presente em um a cada quatro lares brasileiros, segundo a NielsenIQ Homescan. Recentemente, a companhia divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2025, com redução da alavancagem ao menor nível desde 2021 e avanço na rentabilidade.

Assaí. Crédito: Divulgação / Assaí

Diante do desempenho consistente da companhia e dos indicadores positivos do município, tanto na economia quanto na infraestrutura logística, a inauguração da nova unidade se consolida como um movimento estratégico dentro do plano de crescimento.

Do ponto de vista dos consumidores e da comunidade local, a chegada do Assaí amplia o acesso a preços competitivos, variedade de produtos e serviços - como açougue, padaria, frios, empório e cafeteria - além de gerar empregos e movimentar a economia local. Em um município com forte dinamismo empresarial, a instalação de uma grande rede contribui para o desenvolvimento local e o fortalecimento do setor alimentar.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

