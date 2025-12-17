Moacir Sbardelotto
Autor(a) Convidado(a)
É diretor regional de Operações do Assaí, responsável pelos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Formado em Direito pela Faculdade do Sul do Mato Grosso, está no Assaí há 13 anos e conta com mais de 30 anos de experiência no varejo alimentar.

Por que Vila Velha é peça-chave na expansão capixaba de rede de supermercados?

Por ser a segunda cidade mais populosa do Estado, Vila Velha reúne alta densidade populacional com forte capacidade de consumo, fatores essenciais para o modelo de atacado e varejo do Assaí

  • Moacir Sbardelotto É diretor regional de Operações do Assaí, responsável pelos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Formado em Direito pela Faculdade do Sul do Mato Grosso, está no Assaí há 13 anos e conta com mais de 30 anos de experiência no varejo alimentar.
Publicado em 17/12/2025 às 15h19

A escolha de Vila Velha para a abertura da terceira unidade do Assaí no Espírito Santo foi resultado de um planejamento estratégico. Com operação prevista para começar ainda em dezembro de 2025, a nova loja representa mais um avanço no plano de expansão da rede no Estado.

Em pouco mais de dois anos, o Assaí inaugurou uma unidade por ano no Espírito Santo: Serra em 2023Vitória em 2024, e agora em Vila Velha, expansão dentro do planejamento previsto para o estado.

Vila Velha se destaca entre os municípios do Espírito Santo por indicadores que a posicionam como um destino natural para investimentos de grande porte. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o PIB da cidade atingiu R$ 16,3 bilhões em 2021, o que representa cerca de 8,75% do total estadual, sendo a terceira maior participação no Estado.

Veja também

Assaí entra na reta final de contratações para nova loja no ES
Assaí abre 280 vagas de emprego para nova loja em Vila Velha
Rede de supermercados Assaí abre mais de 100 vagas de emprego no ES

Além disso, por ser a segunda cidade mais populosa do Estado, Vila Velha reúne alta densidade populacional com forte capacidade de consumo, fatores essenciais para o modelo de atacado e varejo do Assaí.

O sucesso na Serra impulsionou novos investimentos no Espírito Santo. Na sequência, veio a escolha pela capital, Vitória, que também foi cuidadosamente estudada, para ampliar a atuação da marca no estado, permitindo a oferta de produtos diversos, de qualidade e com preços competitivos. Nesse contexto, a entrada do Assaí em Vila Velha representa a continuidade de sua trajetória de sucesso e expansão no Espírito Santo.

Com 51 anos de tradição e mais de 300 lojas em todo o Brasil, abrangendo 24 estados e o Distrito Federal, o Assaí está presente em um a cada quatro lares brasileiros, segundo a NielsenIQ Homescan. Recentemente, a companhia divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2025, com redução da alavancagem ao menor nível desde 2021 e avanço na rentabilidade.

Oportunidades de emprego no Assaí
Assaí. Crédito: Divulgação / Assaí

Diante do desempenho consistente da companhia e dos indicadores positivos do município, tanto na economia quanto na infraestrutura logística, a inauguração da nova unidade se consolida como um movimento estratégico dentro do plano de crescimento.

Do ponto de vista dos consumidores e da comunidade local, a chegada do Assaí amplia o acesso a preços competitivos, variedade de produtos e serviços - como açougue, padaria, frios, empório e cafeteria - além de gerar empregos e movimentar a economia local. Em um município com forte dinamismo empresarial, a instalação de uma grande rede contribui para o desenvolvimento local e o fortalecimento do setor alimentar.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Vila Velha

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.