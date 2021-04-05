O tribunal de inquisição da internet como assassino de reputações

Redes sociais trouxeram muitas vantagens, mas também outros efeitos perniciosos Crédito: Pexels

Quem és tu que queres julgar, com vista que só alcança um palmo, coisas que estão a mil milhas?

O Tribunal da Inquisição da Internet se dividiu mais uma vez. Uma parte dos juízes, envoltos na toga digital, condenou – com perdão ao trocadilho – a prisão do deputado federal Daniel Silveira ; a outra, julgou quem se colocou a favor da decisão do STF . São tempos em que a voz do extremismo é mais audível que a da sensatez.

A democratização da informação provocada pelas redes sociais trouxe muitas vantagens. Mas, com elas, outros efeitos perniciosos surgiram. A internet é a nova praça de inquisição contemporânea. Tal qual na Idade Média, descumprir uma regra moral é mais do que suficiente para os chamados “cancelamentos” ou, em maior grau, para a execração pública, com ameaças de toda ordem. E não há imagem pública que sobreviva incólume às investidas desses julgamentos. Basta um derrape moral ou ético para ser alvo dos juízes digitais.

Mas o que leva essa gente a julgar coisas que estão a mil milhas do alcance delas mesmas, como sentenciou Dante Aligheri na pergunta que abre este artigo? Muitas dessas pessoas nem sequer acompanham o trabalho de seus parlamentares no Congresso e outras tantas são incapazes de listar quais foram seus candidatos nas últimas duas ou três eleições.

A psicologia explica que, quando julgamos, supostamente nos assentamos num patamar superior e intocável: alimentamos a ilusão de algo que definitivamente não existe; investimos na alucinação de nossa evolução moral; reforçamos uma imagem falaciosa sobre nós mesmos; e negamos que somos humanos e passíveis de ocupar a posição de réu. Nos tornamos deuses.

"A Divina Comédia", a mais conhecida obra de Dante Aligheri, é divida em três partes. A primeira delas, o Inferno, que precede o Purgatório e o Paraíso, abre um interessante debate acerca da justiça. O autor sugere observar três aspectos que mais desagradam aos céus e que, ao serem evitados, abrandariam uma possível pena no submundo. São elas a Malícia, a Incontinência e a Bestialidade.

A violência é uma característica bestial do ser humano, seja ela física, seja a ferina forma digital, que desfigura a vítima tanto quanto a primeira. A alma incontinente tem culpa, mas ainda é menos grave que a má-fé, preposto da malícia que usa de toda sua sedução e astúcia para causar danos.

A internet virou um território onde pessoas se lançam em assuntos que não dominam, ou que suas mãos não alcançam, para destilar ódio e subscrever suas sentenças.

A mesma liberdade de expressão prevista no Artigo 5º da Constituição Federal e invocada pelo deputado Daniel Silveira para realizar declarações pouco republicanas não pode servir de expediente para apoiadores e detratores defenderem ou condenarem sua conduta.