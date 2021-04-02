Com escassez de soluções e excesso de problemas, Brasil parece abandonado

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Tempos difíceis. Não bastasse a astúcia do vírus, ainda longe de ser compreendido pela ciência, os ciclos do atraso que caracterizam nossa história revelam-se escancaradamente: país afora faltam leitos, falta planejamento, falta infraestrutura, falta tudo!

Neste cenário de escassez absoluta, não falta sofrimento, não faltam lágrimas, não faltam histórias tristes e vidas abruptamente interrompidas. Sobeja populismo minuciosamente arquitetado e potencializado no uso das redes sociais como instrumentos de proliferação de ódio e de boicote àqueles agentes públicos que, à mingua de uma (necessária) política de coordenação central, envidam esforços para garantir dignidade aos cidadãos de seus Estados e de suas cidades.

Entre escassez de soluções e excesso de problemas, somos um Brasil abandonado à própria sorte pela maior autoridade do país. Abandono que preocupa o mundo. O Brasil, antes exemplo mundial de um programa de vacinação robusto e eficiente, passa a ser visto como o local onde a ausência da vacina pode fazer desenvolver cepas cujas consequências ainda não se pode sequer dimensionar.

E o que pode estar por trás de tantas escolhas e atitudes equivocadas que nos fizeram chegar até aqui?

É comum que o valor de uma atitude ou ação seja mensurado pelas consequências que ela produz. É comum e corriqueiro, mas será que é certo?

Minimizar a gravidade da pandemia, não tomar medidas impopulares a fim de garantir uma falsa sensação de normalidade que propicie a perpetuação do poder nas urnas pode ser um exemplo drástico desse tipo de filosofia política. Infelizmente é disso que estamos vivendo.

Mas a filosofia pode ser (e é) muito melhor que isso! Basta fazer a escolha certa!

Immanuel Kant, filósofo do século XVIII cujas ideias até hoje inspiram e fundamentam a defesa da universalidade dos direitos humanos, dizia que o que atribui valor moral a uma ação é o princípio, o motivo que leva a sua prática. As consequências da ação, positivas ou negativas, dependem de circunstâncias que, muitas vezes, fogem ao controle de quem age.

Em outras palavras, diria o filósofo prussiano, a razão e a autonomia (liberdade) de que somos dotados deve nos levar a fazer o certo simplesmente porque é o certo a se fazer. E se há um imperativo que deve nortear nossa conduta, este se traduz em considerar cada ser humano como um fim em si mesmo, que jamais pode ser usado como meio para a consecução de qualquer outro objetivo.

A consideração desse imperativo categórico certamente levaria a medidas antipáticas, restritivas de liberdades, lastreadas no princípio supremo de salvar cada vida com a singularidade que a distingue de qualquer outra existência.