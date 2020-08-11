Nova sede do TRT é um palácio em Vitória... em pleno 2020!

Sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Brasil é uma república de privilégios. Penduricalhos como dois meses de férias, aposentadorias compulsórias e auxílio-moradia evidenciam que alguns são mais iguais que outros perante a lei. Aqui, o dinheiro do pagador de impostos é mal gasto para manter luxos para poucos.

No momento em que nos aproximamos do pleito municipal, em que as discussões locais ganham maior destaque, é importante analisar como isso interfere na dinâmica da cidade. Quando o dinheiro gasto está sendo usado para fazer prédios (ou verdadeiros palácios), falta, obviamente, dinheiro para custear políticas públicas.

É preciso prioridade! Afinal, demandas são infinitas e recursos são finitos. Os públicos, então, mais ainda. Mas, para além dessa abordagem fiscal, obras como essa geram problemas que atrapalham o desenvolvimento urbano da cidade. Entre eles, destaco dois aspectos.

Construções com uso exclusivo para órgãos públicos atrapalham a vida urbana de bairros que estão em processo de crescimento imobiliário, como é o caso da Enseada do Suá. Como esses órgãos só funcionam de dia, as ruas acabam ficando vazias à noite e com pouca vida no entorno. Por isso, o mais indicado é o uso misto na ocupação do solo, com construções que contenham moradia e empreendimentos comerciais e também órgãos públicos.

Áreas mais consolidadas e com variados espaços de convivência são mais propícias a receber novos empreendimentos comerciais, o que faz com que investimentos em construções destinadas a órgãos públicos, por exemplo, tragam algum benefício, já que sua alta movimentação diurna ajudará a aquecer o comércio local e valorizar a região.

Outro ponto é que construir uma obra de tal magnitude num dos metros quadrados mais caros da cidade é apenas a prova do luxo e dos privilégios que marcam o mau uso do dinheiro do pagador de impostos Brasil. Um prédio numa área nobre é puro luxo e afronta o princípio da eficiência, expresso no artigo 37 da Constituição. Vai no sentido contrário.

O valor do metro quadrado na Enseada do Suá é cinco vezes mais caro que no Centro, por exemplo. Se o terreno em que o novo Tribunal foi construído fosse vendido, com 1/4 do valor arrecadado daria para comprar outro com a mesma metragem em outra região menos nobre. E ainda sobrariam 3/4, que poderiam ser utilizados para baratear os custos com a edificação ou direcionados a projetos com apelo social.

São dois aspectos, mas há muitos outros. Num momento em que se debate a digitalização da Justiça e o home office ganha força, faz sentido um prédio tão grande? Não podemos achar natural palácios modernos sendo erguidos à custa de milhões que passam fome e não têm sequer onde morar.

O Estado brasileiro é o maior gerador de pobreza: gasta muito, gasta mal, é ineficiente. Se o nosso dinheiro não fosse usado para manter esses luxos bizarros, talvez o país estivesse num status mais elevado de desenvolvimento.

Mas não adianta apenas reclamar. E só participando da política conseguiremos mudar a lógica segundo o qual nosso dinheiro é gasto e lutar por um Brasil com mais oportunidades e menos privilégios.