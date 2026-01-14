Música autoral capixaba é capital ativo e vetor de transformação

A música está presente no cotidiano de todos os capixabas e brasileiros. Ela toca no celular, no computador, no rádio e na televisão; embala programas de TV, séries e filmes; integra trilhas de jogos, campanhas publicitárias e ocupa espaços aparentemente banais, como supermercados, academias e encontros sociais. Está em quase todos os ambientes da vida contemporânea — muitas vezes de forma tão natural que passa despercebida.



Essa presença constante revela a dimensão transversal da música. No entanto, quando observada como mercado, o que realmente a transforma em um pilar de sustentação econômica vai além do consumo imediato. É o seu valor simbólico, afetivo e epistemológico — ligado à memória, à identidade e à experiência humana — que a consolida como ativo cultural. Cada canção guarda um espaço metafísico único na vida de quem a escuta: músicas que marcam histórias, atravessam gerações e permanecem na memória até os últimos dias de vida.

Nesse contexto, o Espírito Santo tem avançado de forma consistente na construção de um ecossistema musical mais estruturado e sustentável. O Formemus — conferência e festival de música nacional realizado em solo capixaba desde 2018 — cumpre um papel estratégico como catalisador da música produzida no Estado.

Prêmio da Música Capixaba 2025. Crédito: Claudio Postay

Por meio de processos inovadores de formação voltados ao mercado, o evento tem contribuído para que novos artistas e profissionais da cadeia produtiva da música ultrapassem bolhas regionais, alcançando festivais e grandes veículos de comunicação em âmbito nacional.

Desse mesmo movimento surge o Prêmio da Música Capixaba, concebido a partir das reflexões e narrativas construídas pelo Formemus. A premiação reflete não apenas o aumento da produção musical no Estado, mas também o reconhecimento regional de novos talentos e de artistas que, há anos, sustentam e fortalecem esse mercado com consistência e qualidade.

Outro exemplo significativo é o Musin – Festival Música na Infância, que reuniu quase 15 mil crianças e suas famílias em uma tarde mágica em um parque da cidade. O evento reforça o papel da música nos anos iniciais da formação infantil e destaca a importância de experiências culturais em espaços públicos. Mais do que entretenimento, são momentos que promovem vínculos familiares, comunitários e sociais, estimulando consciência cidadã, ambiental, senso de pertencimento e construção de memórias afetivas profundas.

Ano após ano, o cenário musical capixaba demonstra evolução. Ainda assim, o potencial transformador da música — enquanto ferramenta social, econômica e cultural — permanece infinito. Empresas como a MM Projetos Culturais e a Saurá Projetos Culturais atuam de forma decisiva nesse processo. Além de realizarem festivais como o Marien Calixte Jazz Music Festival, voltado à música instrumental internacional, essas instituições também gerenciam iniciativas de longo prazo, como o Coral ArcelorMittal, que se aproxima de seus 40 anos de atividades, e a jovem Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, que circula por todo o país.

Embora atuem em frentes distintas, esses projetos compartilham um mesmo princípio: o desenvolvimento da música brasileira aliado ao compromisso com a transformação social e com a dignidade profissional dos trabalhadores da cultura. Nesse sentido, a música autoral capixaba se consolida não apenas como expressão artística, mas como capital ativo — capaz de gerar impacto econômico, fortalecer identidades e transformar realidades.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

