Toquinho é atração em festival infantil com bloquinho carnaval na Pedra da Cebola

Realmente não teve. As canções dos dez direitos da criança, que é uma coisa séria, gravamos de uma forma incrível. Elifas Andreato e eu fizemos uma canção de cada um desses direitos. Foi especial da Rede Globo e com artistas como Chico Anísio, Marieta Severo e Armando Bogus... esses eram os artistas do especial, imagine você, foi uma produção realmente linda. Acontece que a gravadora era dirigida, na época, por uma pessoa realmente sem o menor critério. São esses diretores que acham que sabem das coisas e são horrorosos na escolha. Então, me lembro quando nós mostramos o disco, que foi inclusive caro, para gravadora e eles falaram "não, nós vamos dar mais atenção para Os Trapalhões do que para esse disco". Nada contra Os Trapalhões, mas era um disco relacionado aos direitos da criança reconhecido pela ONU. Então, não foi dada, realmente, a atenção merecida. Então é isso, infelizmente minha queixa é essa, só não cito nomes para não deixar uma coisa mais clara, é melhor deixar um pouco obscura (risos).