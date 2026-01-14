Aquário no amor: veja como o aquariano se relaciona com os 12 signos

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 18:51
Aquário, regido por Urano, é um signo conhecido por sua originalidade e mente voltada para o futuro, o que também reflete em sua abordagem ao amor. Os aquarianos valorizam a liberdade e buscam relacionamentos que permitam espaço para sua individualidade e crescimento pessoal.
Segundo a astróloga Thais Mariano, pessoas de Aquário possuem certa dificuldade para expressar o que sentem. “Farão isso a seu próprio modo e tempo. Com a grande necessidade de liberdade que possuem, também têm dificuldade de estabelecer um relacionamento”, conta.
A astróloga explica que não é fácil para quem é de Aquário encontrar alguém que entenda a sua necessidade de se sentir livre e que o admire como ele deseja. Além disso, pode ser difícil para o parceiro lidar com a sinceridade e a racionalidade de Aquário.
“Com sua grande necessidade de inovação, pode ter dificuldade em manter relacionamentos mais longos, a não ser que ambos sejam aventureiros e construam uma rotina mais livre. Porém, quando se sente respeitado em sua individualidade e em suas excentricidades, consegue se abrir e se envolver mais profundamente na relação”, explica Thaís Mariano.
A seguir, veja a combinação amorosa de Aquário com os 12 signos do zodíaco!
Dois signos que valorizam a independência e vivem uma relação mais livre, com menos foco no futuro. Ambos compartilham a impaciência, mas pode funcionar bem nesse caso. Áries age de forma precipitada, já Aquário demonstra um comportamento mais brusco. Trata-se de uma troca interessante, pois o aquariano traz o senso de coletividade, enquanto o ariano valoriza a individualidade.
São dois signos fixos, que encontram convergência no excesso de teimosia (e ambos insistem em negar essa característica). Possuem convicções fortes que, quando alinhadas, facilitam a relação. Caso contrário, enfrentam dificuldades para estabelecer harmonia. Além disso, enquanto Touro prefere o conforto do lar, é conservador e evita mudanças, Aquário preza a inovação e rejeita a rotina. A relação demanda diálogo e flexibilidade para alcançar equilíbrio.
Ambos pertencem ao elemento Ar. Essa combinação apresenta uma dinâmica interessante, marcada pela busca por novidades, viagens e longas conversas. Gêmeos demonstra curiosidade e está sempre aberto ao aprendizado, enquanto Aquário aprecia falar sobre os seus ideais. Essa relação proporciona uma troca enriquecedora para os dois. Além disso, ambos valorizam e respeitam a liberdade. No entanto, aprofundar a conexão pode ser desafiador.
São muito diferentes. Essa relação apresenta dificuldades para dar certo, a não ser que outros pontos do Mapa Astral de cada um tragam mais equilíbrio. Afinal, os dois signos exibem personalidades muito distintas. Câncer demonstra sensibilidade, acolhimento, conservadorismo e tradição, já Aquário revela excentricidade, originalidade, inovação e vontade de quebrar padrões. Além disso, enquanto o canceriano procura segurança, o aquariano age de forma imprevisível. Necessitam de muito diálogo para que consigam se entender.
São signos opostos complementares que possuem mais em comum do que imaginam. Assim, aprendem muito na convivência. Ambos são generosos e inteligentes, mas também são teimosos. De modo geral, Aquário gosta de trabalhar com grupos, enquanto Leão é líder nato. Se conseguirem encontrar o equilíbrio na relação, poderão crescer muito juntos.
Essa combinação entre Terra e Ar pode fluir muito bem no aspecto intelectual, rendendo boas conversas. Porém, Aquário é adepto ao caos e a grandes mudanças, enquanto Virgem está sempre em busca de consertar e organizar. Com as diferenças bem trabalhadas, têm grandes possibilidades de crescerem juntos. O aquariano auxiliará o virginiano a ser mais criativo, já este ajudará Aquário a trazer mais ordem à vida.
São dois signos muito mentais, comunicativos, curiosos e inteligentes. Podem estudar e ter grandes aprendizados juntos. Contudo, o libriano é bastante ligado aos relacionamentos afetivos e está sempre em busca de carinho, enquanto o aquariano tem o olhar voltado para parcerias grupais e causas sociais. Por isso, funcionam bem para relacionamentos de amizade.
São dois signos enigmáticos e imprevisíveis. Dessa forma, funcionam em harmonia ou enfrentam dificuldades. O aquariano se mostra mais sociável, racional e inovador, enquanto o escorpiano demonstra um perfil mais retraído, misterioso e intensamente emotivo. Nesse caso, as diferenças representam um grande desafio para a relação. Para projetos profissionais, a conexão flui muito bem, já que Aquário apresenta ideias inovadoras, e Escorpião garante a determinação necessária.
Os dois possuem grande interesse pelo desenvolvimento do intelecto, cultuam a liberdade, a independência e gostam da vida cultural. Há grande atração no início, mas a relação tende a esfriar, já que enfrentam dificuldade para se aprofundar. Apesar disso, esse encontro costuma trazer aprendizados. É essencial que mantenham a calma no diálogo.
Determinados e inteligentes, racionais e preocupados com o futuro: essas características aproximam os dois signos. Entretanto, eles apresentam diferenças em outros aspectos. Capricórnio valoriza e respeita a hierarquia, enquanto Aquário aprecia quebrar as regras. No entanto, ao estimularem os pontos em comum e se abrirem para aprender um com o outro, encontram um caminho em equilíbrio.
Excêntrico, o aquariano se sente confortável na companhia do nativo do mesmo signo. Entretanto, quando há divergência de pensamento, surgem longos desentendimentos. Juntos, se engajam em importantes causas sociais, realizam mudanças significativas e crescem intelectualmente. Também encontram apoio mútuo ao compartilharem o sentimento de inadequação característico de Aquário.
Há uma forte compatibilidade e atração devido à visão solidária e humanitária que compartilham. Esse casal, inclusive, vive novas descobertas, se desenvolve e cresce espiritualmente. Porém, com o passar do tempo, a frieza do aquariano afeta o sensível pisciano e vice-versa, trazendo desafios para o relacionamento. Amadurecimento é indispensável para que consigam se entender.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta