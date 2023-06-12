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Cultura hip hop

Mar de Monstros inova no formato em edição com 32 rappers; entenda

Versão Armagedom da batalha de rappers será no dia 17 com rappers disputando o título numa formatação no esquema de Copa do Mundo. Dupla vencedora se apresenta no Drop-It, no Kleber Andrade, em julho
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 08:00

Mar de Monstros reúne rappers de todo o país para batalhas de rimas
Mar de Monstros reúne rappers para batalhas de rimas Crédito: Divulgação
Movimento que lançou grandes nomes no cenário da cultura hip hop nacional, o Mar de Monstros chega para mais uma edição reunindo novos talentos e nomes de peso quando o assunto é rimas. Marcada para o dia 17 deste mês, na Matrix Music Hall, em Cariacica, a edição 'Mar de Monstros - Armageddon' promete batalhas no melhor estilo Copa do Mundo.
Para agitar ainda mais o evento, shows de Dudu MCCesar MC e ADL estão garantidos. DJs de funk completam a programação de mais de 12 horas de evento. Os ingressos estão à venda (veja valores e locais de compra no fim da matéria).
"São quatro grupos formados por quatro duplas. A melhor dupla classificada de cada grupo vai para a semifinal e, consequentemente, a que ganhar vai para a final. A dupla campeã vai rimar no palco do Drop-It (no dia 1º de julho, no estádio Kleber Andrade, também em Cariacica)", explica Dimas, fundador do Mar de Monstros.
No total, 32 rappers, divididos em 16 duplas, disputam o título. Para compor os grupos, Dimas realizou convites a nomes que se destacam na cena, além de uma seletiva por nove municípios do Espírito Santo (Vila Velha, Piúma, Anchieta, Aracruz, Rio Bananal, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Linhares e Vitória), que trouxe a dupla Peter e CH para o confronto.
"Para o Armagedom, fizemos um circuito passando por nove cidades do Espírito Santo, numa seletiva mesmo. Posso dizer que tem muito talento no interior do Estado. Inclusive, este circuito aproximou demais o interior da região metropolitada. A partir dele, muitos artistas estão vindo conferir o cenário e participar dos eventos", detalha Dimas.
Está achando que será fácil? Além dos convidados de alto gabarito, os novos talentos das seletivas ainda vão enfrentar veteranos do concurso no palco da Matrix, no próximo dia 17. "Cada grupo terá uma dupla cabeça de chave formada por campeões das outras quatro edições do Mar de Monstros", explica o organizador.
Tirando Dudu MC, que será atração no palco principal, Jhony, Zuluzão, Neo, Big Mike e Kant estão na busca por mais um título do Mar de Monstros. Confira abaixo as duplas na disputa e, na sequência o esquema da competição, que terá Allan Freestyle e Ficore como jurados.
  • CABEÇAS DE CHAVE
  • Jhony e Magrão
  • Zuluzão e Vinicius ZN
  • Neo e Big Mike
  • Kant e Prado

  • DEMAIS PARTICIPANTES
  • Buddy Poke e Schuller
  • Pedrin e Santo
  • Mandacaru e Samuka
  • Fael e Buri
  • Peter do Busão e CH
  • Chris e Noventa
  • Lil VI e Xamuel
  • Levinsk e Tubarão
  • Jotapê e Barreto
  • Ravena e Devilzinha
  • Gael e Kael
  • Apollo e Brennuz
Esquema da competição do Mar de Monstros Armagedom
Esquema da competição do Mar de Monstros Armagedom Crédito: Instagram/@mardemonstros

EVENTO TOTALMENTE CAPIXABA

Dimas é só orgulho do evento que fundou. Há 7 anos, o Mar de Monstros vem conseguido impactar positivamente a vida de adolescentes e artistas, crescendo exponencialmente pelo país afora. Prova são os frutos revelados nas batalhas, como Dudu MC, Noventa e Cesar MC.
Há quatro anos, com o objetivo de promover maior visibilidade ao movimento, o Mar de Monstros começou a receber shows e espetáculos com os artistas de freestyle, levando estes adolescentes para o mundo business e mainstream, uma realidade que era muito distante antes de começarem a promover os próprios eventos.
"É a quinta edição como grande evento. Antes, a gente costumava fazer em praças. Nos reuníamos e ocupávamos o Atlântica Parque, em Jardim Camburi. Fizemos algumas pequenas edições em Cariacica", inicia Dimas. "Desde o início, a gente queria vir como evento, mas começamos depois da liberação dos eventos pós-pandemia", continua.
Segundo Dimas, além do formato maior, o projeto ocupa semanalmente as escadarias da Piedade, no Centro. "É um projeto totalmente capixaba. Atualmente, estamos ocupando a escadaria da piedade semanalmente. Destes encontros semanais que saem os participantes dos grandes eventos", explica, dando a deixa para quem se interessa pelo gênero e quer ascensão no cenário hip hop capixaba.

SERVIÇO

  • MAR DE MONSTROS - ARMAGEDOM
  • Com Dudu MC, Cesar MC e ADL + 32 MCs do Brasil batalhando em duplas
  • DJs da noite:  Gustavo, o Brabo; KN de VV, Zangão, LC do TB, Perotz, Chris Helv e Koreia
  • Quando: 17 de junho (sábado), a partir das 15h
  • Onde: Matrix Music Hall - R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica
  • Classificação: 16 anos
  • Ingressos: R$ 30 (meia/pista/lote 1); R$ 70 (meia/área vip/lote 1); e R$ 130 (meia/mezanino/lote 2)
  • Pontos de venda: no site Le Billet (com taxas) e nas lojas Indus (sem taxas - Shop. Vila Velha; Shop. Vitória, Boulevard Vila Velha e Glória)

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