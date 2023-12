Imóveis em Vitória: tendência na elevação dos preços em 2024

Em meio a juros altos e a desaceleração da economia, o mercado imobiliário do Espirito Santo dá mostras de estabilidade. Para 2024, a tendência é de que o segmento continue aquecido, em que teremos lançamentos com valores cada vez mais elevados.



No cenário atual do mercado imobiliário em Vitória, destaca-se a recente constatação de que a Capital capixaba possui o terceiro metro quadrado residencial mais caro do Brasil, superando até mesmo São Paulo. Entretanto, é crucial analisar essa informação com cautela, pois a pesquisa considera valores médios, e a variação é notável, especialmente na Praia do Canto quando comparamos imóveis novos e usados.

Na mencionada região, apartamentos mais antigos são negociados por valores em a partir de R$ 6.000 / R$ 8.000 s por metro quadrado, enquanto novos lançamentos podem atingir R$ 25.000 e, em alguns casos, valores ainda mais elevados, dependendo da localização. Isso cria uma dinâmica em que proprietários de imóveis usados podem inflar os preços, ajustando os valores de imóveis mais antigos e distorcendo a realidade do mercado.

Comparativamente, cidades como o Rio de Janeiro apresentam imóveis na faixa dos R$ 70.000 por metro quadrado, enquanto em São Paulo os valores chegam a R$ 90.000 por metro quadrado. A falta de uma análise cuidadosa dessas informações pode resultar em distorções no entendimento do mercado imobiliário.

Quanto à perspectiva dos preços dos imóveis em Vitória, a nossa percepção indica uma tendência na elevação, tanto para imóveis novos, devido aos custos de construção e permuta, quanto para imóveis usados, devido à escassez de opções e aumento da procura. Notou-se claramente uma forte elevação na pandemia da Covid-19.

Vista da Praia do Canto próximo à Ponte do Canal. Crédito: Fernando Madeira

Para o ano de 2024, as expectativas apontam para um mercado imobiliário aquecido, principalmente no segmento de imóveis usados, devido a características cíclicas do setor, esse mercado nunca para. A comercialização dependerá de uma precificação adequada, realizada por profissionais qualificados, visando comercializar os imóveis no menor tempo possível e pelo maior valor possível.

A projeção de lançamentos com valores elevados para o próximo ano é influenciada pelos custos da construção e pela escassez de terrenos em bairros mais nobres. A Praia do Canto é destacada como o bairro com maior valorização, mas outros, como Barro Vermelho, Enseada do Suá, e Jardim Camburi, também são apontados como locais propensos a experimentar uma alta considerável nos lançamentos imobiliários. Assim, a dinâmica do mercado imobiliário na Grande Vitória reflete uma interação complexa entre diversos fatores, desde a localização até as tendências econômicas e características específicas do setor.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais