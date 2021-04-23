Força Nacional em Cariacica: medida paliativa, mas não dispensável

Força Nacional durante a atuação em Cariacica Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta

No momento não podemos mensurar estatisticamente os trabalhos da FN, mas não se pode afirmar que tenha sido um fracasso, até mesmo porque, em se tratando de Segurança Pública, a análise deve ser a mais ampla possível e num lapso temporal maior, pois o imediatismo é responsável por frustrações e atrapalha o planejamento de qualquer projeto de segurança que se quer perene.

A tropa federal inicialmente era composta por 100 policiais que cumpririam a sua missão e ao final, o efetivo encerrou as atividades com 50 policiais. Um dos grandes obstáculos para essa tropa é que o seu efetivo é formado por policiais de outros Estados da federação que desconhecem tanto as realidades do Espírito Santo quanto da cidade.

O policiamento qualificado requer que o policial tenha um conhecimento prévio das áreas onde irá atuar e uma interação com a comunidade local, mas isso é um processo que leva tempo, tanto para o reconhecimento do terreno quanto para ser reconhecido pelos cidadãos, mesmo com a interação com as demais agências de segurança locais.

A vinda da Força Nacional para o Estado foi uma medida paliativa, mas não dispensável, entretanto, outras ações podem ser adotadas pelas esferas de governo e dentro do planejamento e da capacidade de investimento, tais como: a recomposição de efetivo, a compra de equipamentos de proteção individual, de armamento, de munições e de viaturas para os policiais, além do investimento em tecnologias (TI) e inteligência artificial, contudo o combate a violência e a criminalidade não se resume a ações policiais.

A construção de uma segurança pública melhor passará inevitavelmente por investimentos na urbanização das comunidades, ainda vivenciamos bairros com iluminação e saneamento precários, de vias públicas que permitam o trânsito das pessoas dignamente e o acesso dos serviços públicos mais rápido, como a polícia e o Samu; de creches, escolas e atividades culturais que atendam as comunidades e afastem os jovens do assédio dos criminosos, enquanto os pais estão trabalhando, buscando prepará-los para uma economia 4.0.

A pandemia do coronavírus passará, mas vai deixar as suas marcas, seja na dor das pessoas que perderam os seus familiares e amigos para o vírus, seja nas sequelas dos que sobreviveram a doença. E ainda nos empregos perdidos e nos estabelecimentos fechados, por isso no pós-pandemia será necessária uma atenção especial para os mais vulneráveis com investimentos que atendam as pessoas na retomada de suas atividades econômicas, gerando emprego e renda.

Todas essas medidas são importantes, mas precisam ser complementadas pela revisão da legislação criminal, a começar pelo Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, demonstrando para a sociedade e, principalmente para o criminoso, que as leis devem ser cumpridas e que não temos um sistema de justiça criminal frágil.