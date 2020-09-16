Desenvolvimento do Espírito Santo passa por Cariacica

Viaduto da BR 447, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O município de Cariacica concentra um robusto eixo rodoviário, ferroviário e marítimo, que o torna um dos mais relevantes do Estado do Espírito Santo no quesito transportes. Suas vias ligam os principais mercados consumidores do país e do mundo, transportando passageiros e cargas com origens e destinos diversos, gerando renda, empregos e tributos.

Esta importante malha viária é essencial para a economia local. O setor logístico tem relevante participação no PIB (Produto Interno Bruto) do município que é de 7% em relação ao total do Estado. Garantindo esta performance está o representativo polo que se instalou na região, atraído pelos modais ofertados e que concentra grande número de empresas atacadistas, distribuidoras, importadoras e exportadoras, operadores portuários e transportadoras, entre outros players do mercado.

Mas, apesar de próspero, o setor enfrenta entraves que o impedem de operar a pleno valor. A baixa mobilidade urbana, decorrente da falta de investimento em infraestrutura e políticas de transporte, está impactando no seu bom desempenho. Faltam expansão da malha rodoviária e investimento em ações públicas que melhorem as condições de deslocamento na cidade. Iniciativas que, sem dúvida, gerariam ganhos à eficiência logística para todos.

Fundamental, portanto, que o poder público acelere os investimentos já anunciados para reduzir estes gargalos. Entre os projetos que precisam de celeridade, destaco o Portal do Príncipe e a BR 447

Considerada uma das principais obras de mobilidade da Grande Vitória, o Portal do Príncipe vai reduzir um dos grandes entraves no trânsito da Grande Vitória , concentrado na chegada a Vitória , por Cariacica. A obra, já autorizada pelo governo do Estado , entre outros, facilitará o acesso ao Porto e à capital.

Importante ressaltar que a Rodovia 447 se conecta à Leste-Oeste, rodovia que liga a BR-262, em Cariacica, à Darly Santos, em Vila Velha, e se tornou importante eixo de desenvolvimento facilitando o transporte de cargas e de pessoas entre os dois municípios.

Essas obras, fundamentais para a mobilidade e o desenvolvimento de Cariacica, sem dúvida, propiciarão significativos ganhos à eficiência logística, dando ao município mais qualidade de vida, prosperidade, trabalho e consumo. E elas se tornam especialmente necessárias nesses tempos pandêmicos, em que a Covid-19 deixa rastros negativos em toda a economia capixaba.

Motor para a arrancada da economia no segmento transportes, Cariacica precisa melhorar suas múltiplas conexões com o restante do país e do mundo pelo bem do município e do Estado do Espírito Santo.