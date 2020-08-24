Brasil precisa arrumar a casa para receber investimento privado

Já Arida, que presidiu o BNDES e o Banco Central, não acredita em limitação do capital internacional. “Coloque um bom projeto, com uma taxa de retorno adequada e boas garantias jurídicas que vai ter enorme competição por ele. Não existe argumento para aumentar investimento público neste momento, a não ser o argumento óbvio e nostálgico dessa piscina sem água na qual queremos volta e meia mergulhar”, afirmou o economista, em matéria publicada pela Folha de S.Paulo.