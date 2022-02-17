Carnaval no cercadinho: com rua proibida, folia é só para quem pode pagar

A pandemia quebrou um ciclo que mobiliza e organiza as comunidades que vivenciam as escolas de samba Crédito: Pixabay/anncapictures

carnaval é uma das festas mais populares do Brasil , e já foi usado nos discursos como sinônimo de expressão democrática do povo, de diluição das desigualdades de raça e classe, e espaço de outras possibilidades da vivência dos gêneros. Quem nunca ouviu que “no carnaval não tem pobre, nem rico, nem branco, nem preto”?

Sabemos que os dias de festas de momo não dão conta de suspender as opressões presentes na nossa sociedade, talvez elas se mascarem em momentos de alegria e catarse coletiva. Entretanto, para nosso povo preto, comunidades periféricas, artistas populares, ele é sim um operador de deslocamentos de poder.

No mês de fevereiro a atenção se volta para os morros e periferias com a produção dos desfiles das escolas de samba; a rua e os tambores negros dos blocos ganham seu protagonismo; em Vitória , o Centro Histórico retoma seu destaque dentro da cultura capixaba.

Entretanto, a pandemia quebrou um ciclo que mobiliza e organiza as comunidades que vivenciam as escolas de samba. Para quem faz parte, o carnaval é muito mais do que o dia dos desfiles. Cada ano sem a festa impacta subjetivamente e estruturalmente o cotidiano de famílias, trabalhadores e trabalhadoras, jovens e crianças que têm nas escolas de samba sua forma de resistir.

Os blocos de rua também se tornaram agrupamentos fortes de promoção da cidadania para seus integrantes e, no carnaval, tornaram-se uma opção democrática de participação dos mais distintos públicos. Blocos como o Afro Kizomba, Puta, Das Pretas, Simpatia, Batuqdellas, Regional da Nair, Esquerda Festiva, entre outros, levam para o espaço urbano bandeiras de felicidade, liberdade e superação dos preconceitos e opressões de forma pacífica, organizada e, principalmente, acessível.

A rua é a expressão maior do sentido democrático da festa. Ainda mais neste momento de empobrecimento agudo da maior parcela da população, em meio a uma tragédia sanitária e política. Tudo que precisávamos era um momento de alegria que o carnaval oferece para continuar a luta cotidiana. Se a rua não é realmente possível agora, qual a alternativa pensada para aqueles que querem a festa, mas só podem pagar a passagem de ônibus e levar no isopor sua própria bebida?

A pandemia é relativizada a partir do interesse privado, e o povo pobre, a juventude negra, os artistas e coletivos populares ficam de fora das comemorações de momo ou contam com o risco da violência policial, caso insistam em se divertir. Pois já percebe-se uma política agressiva de segurança na dispersão de eventos espontâneos de rua na cidade de Vitória. O governo se mostra mais perigoso que o vírus com suas intervenções violentas, desconsiderando a proteção de quem só tem a rua como opção.