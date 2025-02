Carnaval de Vitória está além da guerra ideológica

Todos conhecem a minha posição partidária e ideológica. Sou vereador de Vitória pelo Partido Liberal, a mesma legenda de Jair Bolsonaro e Nikolas Ferreira; e, portanto, encontro-me, sem qualquer dúvida, no espectro político da direita brasileira.



Dito isso, mesmo com toda a minha vocação e crença conservadoras, na política e nas relações humanas, há momentos em que a cidade é mais importante do que quaisquer guerras ideológicas entre os políticos deste Estado e do país.

Reservo-me tal direito e compreensão com o objetivo de abordar a importância do Carnaval de Vitória - que de forma alguma é o oposto do conservadorismo - para o Espírito Santo. Afinal, já são 24 anos abrindo os desfiles de todo o Brasil, uma semana antes, com nossas escolas brilhando no Sambão do Povo, promovendo a cultura, exaltando a nossa fé e gerando emprego.

Para se ter ideia, segundo divulgou a Prefeitura da Capital, o nosso carnaval movimenta mais de R$ 40 milhões e gera cerca de 6 mil empregos. Mais: no período dos desfiles, a rede hoteleira na cidade alcança uma taxa de ocupação de 90%.

E o ambiente carnavalesco vai muito além do momento dos desfiles, que acontecem sexta (21), sábado (22) e domingo (23), com nossas 19 escolas dos grupos A e B. Os preparativos começam meses antes da festa, pulsando a economia criativa do nosso Estado.

Orgulho. Força. Alegria. Nós somos o terceiro maior carnaval do Brasil, teremos transmissão da TV Gazeta/Globo, coberturas e repercussões nas redes sociais e, com isso, ampla divulgação da cultura capixaba, gerando bem-estar social.

Pela primeira vez, o que só comprova o crescimento da nossa festa, a TV Gazeta vai transmitir os desfiles das escolas do grupo de acesso.

Novo Império em 2024. Crédito: TV Gazeta/Reprodução

E o mais importante: todo esse ambiente, nas ruas ou em casa, será dedicado aos capixabas com organização, de forma ordeira, com planejamento de segurança e inteligência das forças policiais, do Corpo de Bombeiros.

É um evento que une os capixabas de Norte a Sul e nos traz inspiração para a continuidade do ano. Eu gosto do carnaval, defendo a economia criativa, defendo a cultura do Espírito Santo.

É um momento em que as falas extremistas não têm vez. Mais do que qualquer posicionamento ideológico, nós sempre temos de priorizar o que é comprovadamente bom para a cidade e paras as pessoas.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais