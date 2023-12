Superapp

Aplicativo vai permitir matrícula em escola, pedir remédio e tirar CNH no ES; veja serviços

Ferramenta vai funcionar como aplicativo de delivery de comida, oferecendo um cardápio de atendimentos à população capixaba

O governo do Espírito Santo vai lançar até o segundo semestre de 2024 um aplicativo que vai reunir 580 serviços, de 58 órgãos públicos. Chamado de Superapp, a ferramenta vai funcionar como se fosse um Ifood, por ser operacionalizado de maneira semelhante aos apps populares de delivery de comida.

Esse novo app concentrará atividades como a renovação da carteira de motorista, pagamento do IPVA, solicitação de remédios da Farmácia Cidadã e matrícula e rematrícula em escolas, entre outros serviços. A informação foi divulgada em primeira mão pelo Anuário Espírito Santo de A Gazeta.

Serviços do Estado estarão disponíveis no celular da população. (pixabay)

O governo também vai oferecer outros serviços operados de maneira inteligente pela tecnologia. Confira as novidades e o que tem sido feito:

Superapp vai ser como Ifood do serviço público

Tirar carteira de motorista

Regularizar e registrar veículos no Detran

Pagar impostos, como o IPVA

Fazer matrículas e rematrículas nas escolas

Acompanhar evolução do aluno da rede estadual de ensino, como notas e desempenho

Agendar serviços de saúde, como consultas e vacinas

Registrar e pedir remédio na Farmácia Cidadã

Robôs na saúde

Robôs são utilizados para aprimorar as rotinas na área da saúde, que enfrenta novas demandas provenientes de processos judiciais envolvendo solicitações de cirurgias, internações e medicamentos. A aplicação da inteligência artificial é fundamental para determinar a média de pedidos, facilitando a regulação de vagas e resultando em economia na aquisição de medicamentos.

Cerco Inteligente

O Cerco Inteligente, monitorando o sistema viário por meio de câmeras em todo o Estado, é exemplo de inovação no serviço público. Desde sua implementação, oito sequestros foram impedidos, e a taxa de recuperação de veículos roubados atinge 60%, em comparação com a média nacional de 3%. Quando um veículo procurado é detectado por uma câmera, um alerta é imediatamente emitido, acionando o acompanhamento pelas demais câmeras.

Totens nas escolas

Uma parceria entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação resultará na implementação de totens de segurança inteligentes nas entradas das escolas. São, efetivamente, postes equipados com sistemas de monitoramento 24 horas. Os equipamentos realizam o reconhecimento de pessoas na área externa da instituição, determinando se os visitantes são parte da comunidade escolar. Além disso, oferecem informações sobre a quantidade de pessoas no local, auxiliando no planejamento da distribuição de merenda. A previsão é que essa tecnologia entre em operação no ano letivo de 2024.

Segurança de mulheres

As tornozeleiras eletrônicas, utilizadas para afastar agressores de mulheres vítimas de violência, estão sendo renovadas pelo governo estadual e agora contarão com uma camada adicional de inteligência artificial. A vítima receberá um celular exclusivo com um aplicativo que emitirá alertas caso o agressor se aproxime além dos limites permitidos.

Protocolo digital

A inteligência artificial também está sendo empregada para simplificar processos e agilizar procedimentos no contexto ambiental. A proposta é incorporar a IA na fase inicial dos protocolos de licenciamento, permitindo que a tecnologia analise a integridade dos documentos. Dessa forma, o recebimento só será ativado após a conclusão dessa verificação pelo robô. A implementação da tecnologia está em andamento, com a previsão de entrada em operação no primeiro semestre de 2024.

Tecnologia antifraudes

Para aprimorar a eficácia e agilidade na cobrança de dívida ativa, a Procuradoria-Geral do Estado emprega a inteligência artificial para criar uma rede que conecta, a partir de um nome, todas as relações entre pessoas ou empresas vinculadas ao devedor. Em paralelo, visando a evitar a sonegação tributária, a Secretaria da Fazenda utiliza tecnologia de rastreamento da carga até o destino indicado na nota fiscal. O propósito é garantir a conformidade entre o itinerário e a informação na nota, inclusive possibilitando a capta de imagens da carga.

