Vídeo mostra poste caindo sobre carro estacionado em Brejetuba

Um poste caiu sobre um carro estacionado nas imediações da Praça Celestina Xista Badaró, no Centro de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (4). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da queda e as faíscas provocadas pelo impacto (veja acima).





De acordo com a concessionária de energia EDP, uma equipe de plantão foi enviada ao local logo após a ocorrência. Os profissionais isolaram a área e eliminaram os riscos.





Nesta quinta-feira (5), equipes da empresa trabalham na substituição do poste. Por segurança, o fornecimento de energia para os clientes do entorno permanece interrompido até a conclusão do serviço.





Choveu no município durante a noite, mas, segundo a Defesa Civil Municipal, não houve acionamentos. A Polícia Militar informou que também não recebeu chamados relacionados à ocorrência.