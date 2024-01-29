UPA Pediátrica será inaugurada no Hospital Materno Infantil na Serra

Uma Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico será inaugurada, na Serra, dentro do Hospital Materno Infantil, localizado no bairro Colina de Laranjeiras. O espaço específico para receber crianças e adolescentes vai funcionar 24 horas com atendimentos médicos, exames radiológicos e laboratoriais. A informação é da prefeitura do município.
A administração central da cidade não informou quando o local vai começar a funcionar, mas contou que o planejamento é de um espaço físico mais receptivo às crianças e adolescentes. “A ampla estrutura física permite espaço para brinquedoteca, além de uma identidade visual acolhedora e delicada”, explicou a prefeitura.
Mais informações serão passadas em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (30), às 9h, no Hospital Materno Infantil.