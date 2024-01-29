Trailer de lanches se solta de veículo e atinge ônibus em Colatina

Trailer de lanches se soltou de um veículo e atingiu um ônibus de passageiros na Ponte Florentino Avidos, em Colatina

Pelas imagens é possível observar que o ônibus seguia no sentido Centro, enquanto o veículo que carregava o reboque trafegava na direção do bairro São Silvano. Quando passavam pela ponte, o reboque se desprendeu e acertou o ônibus, bem perto da região do motorista.