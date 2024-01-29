Trailer de lanches se solta de veículo e atinge ônibus em Colatina

Um ônibus de passageiros teve a lateral atingida por um trailer de lanches que se soltou de um veículo na Ponte Florentino Avidos, no Centro de Colatina, Noroeste do Estado, na tarde desta segunda-feira (29). O reboque também teve uma parte danificada após a batida.
Pelas imagens é possível observar que o ônibus seguia no sentido Centro, enquanto o veículo que carregava o reboque trafegava na direção do bairro São Silvano. Quando passavam pela ponte, o reboque se desprendeu e acertou o ônibus, bem perto da região do motorista.
A Viação Joana D'Arc, empresa proprietária pelo coletivo, informou, em nota, que nenhum passageiro ou colaborador se feriu.