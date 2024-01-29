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Norte do ES

Polícia busca por suspeito de roubo a gado em fazenda de Linhares

Segundo a PC, o indivíduo usava uma arma de fogo para sacrificar o animal; ele rouba a carne, deixando no local apenas a carcaça do bicho
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 jan 2024 às 18:33

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 18:33

Polícia Civil do ES está em busca de um homem que, segundo a corporação, é suspeito de praticar crimes de roubo e furto de gado em Linhares e cidades vizinhas. De acordo com a polícia, para praticar os crimes, o indivíduo usava uma arma de fogo para sacrificar o animal. Dessa forma, ele rouba a carne, deixando no local apenas a carcaça do bicho. A identidade do suspeito não foi revelada.
Segundo a PC, um dos crimes mais recentes do suspeito aconteceu no dia 10 de janeiro deste ano, quando ele invadiu uma propriedade no bairro Farias, em Linhares. No vídeo (acima), registrado por uma câmera de videomonitoramento, é possível perceber que por volta de 0h30 o indivíduo abre a porteira e adentra na propriedade. 
Nesse dia, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito atingiu uma vaca com um disparo de arma de fogo, no entanto, o animal sobreviveu. Toda a movimentação do indivíduo foi flagrada pela câmera de segurança do local. 
A Polícia Civil pede para que quem tiver qualquer informação da identidade ou do paradeiro do suspeito, ligue para o Disque-Denúncia no número 181. A corporação salienta que o sigilo é totalmente garantido.

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